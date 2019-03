Tesla snur. Øker prisene på alle modeller unntatt én

Tesla har vinglet mye i det siste, og nå tar de nok en uventet manøver. I et blogginnlegg som nettstedet The Verge har lest skriver Tesla at de har bestemt seg for å ikke stenge alle utsalgsstedene sine likevel, som de varslet i februar at de skulle gjøre.

Nedleggelsen av alle Tesla-butikkene skulle føre til en kostnadssparing for selskapet, som igjen førte til en prisreduksjon på alle Teslaer. I snitt var prisene redusert med seks prosent.

Nå som butikkene ikke skal stenges likevel, skal prisene gå opp igjen. Fra og med 18. mars vil samtlige Teslaer bli dyrere, bortsett fra den aller enkleste Model 3-en, som fortsatt vil ha en utsalgspris på 35 000 dollar i USA.

Sier ikke hvorfor

Under februar-presentasjonen forklarte Tesla at de ville legge ned så godt som alle sine utsalgssteder, og de få som ble igjen skulle gjøres om til informasjonssentre og showroom. Etter halvannen uke har de altså endret denne vurderingen:

– I løpet av de siste to ukene har vi evaluert hver eneste Tesla-butikk, og vi har bestemt oss for å fortsette å holde langt flere av dem åpne enn det vi først antok. Vi kommer til å fortsette å evaluere dem de neste månedene, skriver Tesla i blogginnlegget.

Færre stengte butikker betyr mindre kostnadssparing:

– Som et resultat av at vi holder langt flere butikker åpne, vil Tesla være nødt til å øke bilprisene med omtrent tre prosent i snitt over hele verden, skriver de videre på bloggen.

Prisene øker 18. mars

Legger man inn en bestilling nå, vil fortsatt den lavere prisen som ble innført 1. mars gjelde. Den 18. mars vil imidlertid prisene på samtlige Tesla-modeller som er tilgjengelig i Norge øke. Vi har kontaktet Tesla Norge for å få bekreftet hva de nye prisene vil bli.

