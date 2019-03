Tesla slår knockout på alt og alle: Har levert over 3000 Model 3 denne måneden

Frem til utgangen av mandag hadde Tesla levert 3156 Model 3-biler i Norge, ifølge statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Midt på dagen tirsdag var tallet økt til 3601, skal vi tro nettsiden Elbilstatistikk.no, som følger med på registreringstallene i sanntid.

Ny rekord

Det gjør at Tesla kommer til å sette en soleklar ny rekord for antall nyregistreringer i løpet av en måned, en rekord de overtar fra Nissan, som i mars i fjor leverte snaut 2200 Leaf-biler.

BMW i3 er den nest mest leverte bilen så langt i mars. Foto: Hanne Hattrem, VG

Så langt i år er det snakk om 4303 biler, ifølge Elbilstatistikk. Bare forrige uke (mandag til mandag) ble det registrert 1381 nye Model 3 i Norge – et hav foran nestemann på lista, BMW i3 med 279 biler.

– Det er kjempegøy å se interessen for elektriske familiebiler, og hvor godt Model 3 treffer med kombinasjonen pris, rekkevidde og praktiske egenskaper, sier Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland til Tek.no.

Så langt er det som kjent bare de to toppmodellene av Model 3 som er til salgs i Norge – henholdsvis Long Range og firhjulsdrift og Performance-varianten. Etter diverse prisjusteringer i det siste starter prisen nå på 451 620 kroner inkludert vrakpant og Teslas «dokumentavgift».

Bestiller du nå, kan du forvente levering i mai, opplyser Roland til Tek.no. De rimeligere modellene med mindre batteri kommer til Norge senere i år.

Større og flere servicesentre

Audi begynte også for alvor å levere e-tron i mars. Over 500 biler er registrert. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtidig som Tesla spytter ut biler som aldri før, har det vært en rekke tilfeller av kunder som ikke har vært helt fornøyd med finishen på bilene de har mottatt. I ulike Tesla-grupper på Facebook florerer det av kunder som klager på småskader, riper i lakken og liknende.

– Hvordan håndteres den enorme mengden nye biler av serviceapparatet til Tesla, som jo har hatt problemer med lange ventetider tidligere?

– Vi har jobbet målrettet for å være klare til få så mange nye Tesla-eiere i Norge. Vi ansatte mer enn 360 nye kollegaer på det norske serviceteamet i 2018, hvilket er en dobling av avdelingens størrelse. Utvalgte servicesentre opererer nå med to skift, hvilket gir lengre åpningstid for kundene våre og lar oss betjene flere biler hver eneste dag, sier Roland.

Han påpeker at de gradvis er i ferd med å jobbe seg opp mot full kapasitet på K100, det nye servicesentret på Karihaugen i Oslo.

Det nye servicesentret på Karihaugen - kalt K100. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Vi jobber også med å gjøre klart et nytt servicesenter i Moss, som åpner denne våren. Vi har signert kontrakter for eiendom til nye sentre i Åsane og Sarpsborg, og jobber for å få dem i drift så fort som mulig. Vi kommer også til å utvide servicesentret vårt i Stavanger, sier Roland, som også sier det er fair å påpeke at de har hatt utfordringer med servicekapasiteten, men minner om at Tesla likevel har noen av de mest fornøyde kundene i bilbransjen.

Dette er 10 mest registrerte bilene så langt i år, uansett drivlinje:

Bilmodell 1. til og med 24. mars Så langt i år Tesla Model 3 3 156 3 964 VW Golf 695 2 353 Nissan Leaf 399 1 580 BMW i3 487 1 502 Mitsubishi Outlander 421 1 425 Hyundai Kona 283 1 026 Hyundai IONIQ 254 940 Jaguar I-PACE 311 781 Toyota Rav4 142 670 Audi e-tron 541 659

Om vi kun ser på elbilene, er det jo i praksis nesten samme liste.

Renault Zoe kommer inn på niendeplass med 555 biler og Tesla Model X på tiende med 501 biler.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening sier tallene så langt i år vekker oppsikt også utenfor Norges grenser. Foto: Mariam Butt, NTB scanpix

Tror Model 3 blir mest solgt i år

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu sier Tesla-leveringene er imponerende.

– Tesla Model 3 vil sette en ettertrykkelig rekord for førstegangsregistreringer i en og samme måned. Vi tippet høye tall for modellen i 2019, nærmere bestemt mellom 10 000 og 20 000. Med de solide tallene så langt tyder mye på at Model 3 blir den mest solgte personbilen i Norge i år.

– Så langt i mars er 10 av de 12 mest solgte bilene i Norge elbiler. Det er utrolig gode tall og vekker oppsikt langt utenfor Norges grenser, sier Bu til Tek.no.