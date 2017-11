Tesla Semi Truck lanseres fredag: Dette vet vi

Tesla sliter allerede med flaskehalser i produksjonen av Model 3, uten at det stopper Elon Musk.

Natt til fredag norsk tid er det klart for lanseringen av selskapets nye trekkvogn, og Tesla-sjefen sparer naturligvis ikke på kruttet på Twitter.

Tesla Semi Truck unveil to be webcast live on Thursday at 8pm! This will blow your mind clear out of your skull and into an alternate dimension. Just need to find my portal gun ... — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2017

320 til 480 kilometer

Musk har tidligere kommunisert at spesifikasjonene på trekkvogna, som nå går under navnet Tesla Semi Truck, var bedre enn noen foreløpig hadde rapportert.

Reuters meldte i august at Tesla tok sikte på 200 til 300 miles med rekkevidde, altså 320 til 480 kilometer. Det vil i tilfelle være langt mindre enn hva vanlige diesel-vogner kan kjøre.

Rundt 30 prosent av trailerjobbene i USA er imidlertid regionale turer på mellom 160 og 320 kilometer, ifølge analysebyrået Fleet Complete, så det er sannsynligvis disse Tesla tar sikte på å nå.

Elon Musk har tidligere sagt at fraktindustrien har vært tett involvert i design- og planleggingsprosessen for trekkvogna.

– De vet allerede at den kommer til å møte deres behov, fordi de har fortalt oss hva de behovene er. Det kommer i bunn og grunn bare til å være et spørsmål om å skalere opp til å lage så mange som mulig, sa han i en konferansesamtale i juni, ifølge The Verge.

Kan bli veldig dyr

Teslas foreløpig siste teaserbilde for den nye trekkvogna. Foto: Tesla

Prisen kan imidlertid bli en utfordring. Ifølge batteriforskere Reuters har snakket med vil prisen på batterier til en stor trekkvogn med rekkevidde på 320 til 640 kilometer kunne være mer enn selve prisen for en vanlig dieseltrekkvogn, som ligger rundt 120 000 dollar.

Elbilnettstedet Electrek skriver at de tviler på at Tesla vil kunne selge trekkvogna for mindre enn 250 000 dollar stykket, men lanserer samtidig idéen om et program for batterileie som vil kunne bringe kjøpskostnaden ned.

Samtidig vil driftskostnadene for en elektrisk trekkvogn kunne være halvparten av kostnadene for en tilsvarende dieselvogn, så det er definitivt også formildende omstendigheter her.

Det har også vært nevnt at Teslas trekkvogn kan bli selvkjørende, men gitt fremgangen på Teslas autopilot i det siste vil vi kanskje si at det er lite trolig - i alle fall foreløpig.

Dette bildet ble publisert på Reddit for en stund siden, og skal stamme fra Inyokern Airport, like nord for Teslas hovedkvarter i California. Foto: Reddit

Nye superladere?

Utseendet på vogna vet vi sannsynligvis allerede. Tesla har selv sluppet flere obskure bilder, og en Reddit-bruker tok bilde av noe som liknet veldig på Tesla-kjøretøyet ved Inyokern Airport, like nord for Teslas hovedkvarter i California.

En video viste også noe som minnet sterkt om en elektrisk trekkvogn, blant annet på grunn av akselerasjonen, fraværet av støy og eksos. Hvorvidt dette er Teslas trekkvogn vites imidlertid ikke.

Det ventes også at Musk vil annonsere et nytt nivå i Teslas superladernettverk for å støtte den nye trekkvogna. Tidligere har han avvist en ladefart på 350 kW på Twitter som "en barneleke", så det er ikke usannsynlig at det blir mer enn dette.

Dagens Tesla-superladere kan maks levere 145 kW per stolpe, som lader to biler, og 120 kW om en bil lader alene på en stolpe.

Det som foreløpig er et stort spørsmål, er hvor Tesla skal produsere den nye vogna.

Selskapet er som kjent midt i et «produksjonshelvete» for Model 3 allerede, og det er usannsynlig at de har kapasitet på nåværende fabrikker. Det vil dermed ikke være overraskende om Musk annonserer en ny fabrikk natt til fredag.

Flere elektriske vogner

Slik ser AEOS-konseptet ut. Foto: Cummins

Tesla har imidlertid rukket å få konkurranse. I august lanserte dieselmotorprodusenten Cummins sitt nye elektriske trekkvognkonsept AEOS. Dette er imidlertid en mindre vogn enn det Teslas sannsynligvis blir, med en maksimal trekkapasitet på snaue 20 tonn, cirka 160 kilometer rekkevidde og en batteripakke på bare 140 kWh.

Cummins tilbyr imidlertid en rekkeviddeforlenger som benytter diesel til å triple rekkevidden. Bilen er foreløpig kun på konseptstadiet, men de har i det minste bygget en prototype. Produksjonen skal starte i 2019, er planen.

Daimlers E-Fuso Vision One. Foto: Daimler

En annen produsent som har lansert et eltrailerkonsept er Daimler, gjennom underbruket Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation.

Deres E-Fuso Vision One veier drøye 23 tonn og har en lastekapasitet på 11 tonn, to tonn mindre enn den tilsvarende dieseltraileren. Rekkevidden er opptil 350 kilometer på en lading.

Daimler har også et mindre alternativ kalt Fuso E-Canter som de allerede har begynt å levere til UPS. Denne har en elektrisk rekkevidde på 100 kilometer fra et batteri på rundt 83 kWh, med en lastekapasitet på opptil 3,5 tonn.

Tesla direkteoverfører for øvrig lanseringen klokken 20 torsdag kveld California-tid. Om du vil få det med deg må du altså opp tidlig: 20.00 California-tid tilsvarer 05.00 fredag morgen her på berget.