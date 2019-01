Drastisk prisøkning for Teslas superlading

Tesla øker prisene for å lade på en av selskapets såkalte superladere. Superladerne har vært ladestasjoner hvor de med en Tesla-bil har kunnet hurtiglade elbilene sine, i mange tilfeller gratis, mens noen har måttet betale for strømmen.

Nå øker prisen betydelig. I USA meldes det om prisøkninger mellom 20 og 40 prosent, mens her i Norge havner vi omtrent i midten, med en prisøkning på 33 prosent.

Tidligere kostet det 1,40 kroner per KWh – ny pris er 1,86 per KWh.

Snart må alle betale

Tesla tilbød i mange år gratis bruk av superladernettverket til nye Tesla-eiere, men har gradvis redusert tilbudet. I forrige uke satte de en endelig stopper for gratisbruken ved å avslutte verveprogrammet sitt, som ga nye eiere seks måneder gratis lading hvis de ble vervet av en tidligere Tesla-eier.

Alle nye Teslaer kjøpt etter februar vil være nødt til å betale for å bruke det stadig voksende superladernettverket.

– Ikke noe vi tjener penger på

Tesla sier de nye prisene er ment å reflektere den faktiske prisen de betaler, og at prisene er forskjellige fra region til region:

– Vi endrer Supercharger-prisene for å bedre reflektere de forskjellige strømprisene i forskjellige regioner. Samtidig som mengden Teslaer vokser fortsetter vi å åpne nye superladestasjoner hver eneste uke. [ ...] Superlading har aldri vært et inntjeningssenter for Tesla, skriver Tesla i en e-post til elbilnettstedet Electrek.

Tesla har også tidligere sagt at Superladerstasjonene aldri har vært ment som noe de skal tjene penger på direkte, men for å drive elbilsalget deres opp.

Tesla har nå 1422 superladestasjoner med totalt 12 011 superladere spredd rundt i verden. I 2019 sikter de mot å doble antallet.