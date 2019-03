Full forvirring etter nok en Tesla-endring

På mandag kunngjorde Tesla at de øker prisen på alle bilene sine med tre prosent, med ett unntak. Prisøkningen kom som en direkte følge av at de nå likevel ikke vil stenge alle butikkene sine slik de varslet for en uke siden.

Nå viser det seg at det ikke bare er prisen på selve bilene som vil stige. Selskapet vil nemlig også «normalisere» prisene på «Autopilot»- og «Full Self Driving»-oppgraderingene, noe som har skapt enormt mye forvirring blant Tesla-kunder de siste ukene.

– Burde ikke ha senket prisene

Elon Musk skriver selv på Twitter at prisene vil gå tilbake til «normalen» fra og med 18. mars. Det vil trolig bety en prisdobling for de som vil oppgradere sine nåværende biler med enten «Autopilot» eller «Full Self Driving». Han bekrefter samtidig at de som kjøper «Full Self Driving»-pakken vil få oppgradert maskinvare i fremtiden, såkalt «Hardware 3.0», opp fra dagens «Hardware 2.5».

Musk skriver også på Twitter at de ikke burde ha senket prisene på Autopilot- og Full Self Driving-pakken, men at de gjorde det fordi «noen rett og slett ikke hadde råd til dem».

In retrospect, lower price shouldn’t have been offered. Was done so because some simply couldn’t afford it. Prices revert to normal on Monday. — Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2019

Fortsatt mye grunn til forvirring

Den enkleste måten å oppsummere prisendringene til Tesla den siste tiden er slik:

28. februar: Bilprisene senkes med seks prosent. Alle som allerede hadde bestilt, og fikk levert bil etter 1. mars, fikk en oppgradering til enten Autopilot eller Full Self Driving, basert på hva de hadde betalt for tidligere.

18. mars: Bilprisene øker med tre prosent.

18. mars: Prisene på Autopilot- og Full Self Driving-pakkene «normaliseres».

Det som derimot kompliserer saken ytterligere er at dagens Autopilot- og Full Self Driving-pakker ikke er de samme som for bare en måned siden.

Tesla har flyttet en rekke av funksjonene som tidligere var tilgjengelig i Autopilot-pakken, som i februar var kalt «Enhanced Autopilot», over til Full Self Driving-pakken.

Det inkluderer funksjoner som «Navigate on Autopilot», som lar bilen ta omkjøringer og filbytter på motorveien automatisk, autoparkering og «summon», som lar deg fjernstyre bilen frem og tilbake ut av trange parkeringsplasser.

De første punktene som ligger under «Evnen til å kjøre helt på egen hånd» var frem til 1. mars en del av den vanlige Autopilot-pakken.

Dette er funksjoner som frem til 1. mars lå i «Autopilot»-pakken, men som fra og med 18. mars tilsynelatende vil ligge i den langt dyrere «Full Self Driving»-pakken. Dermed er det «normalisering» av priser på pakker som inntil to uker siden ikke eksisterte.

Tesla Norge vil ikke forklare ytterligere

Vi forsøkte å få svar fra Tesla Norge på hvordan prisendringene vil se ut i praksis, hva pakkene inkluderer og hva nåværende Tesla-kunder som oppgraderer egentlig vil få.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge hadde følgende svar:

– Vi kommer tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Vi konfronterer ham med at dette er helt konkrete prisendringer som vil inntreffe allerede på førstkommende mandag, og påvirke både nåværende og fremtidige Tesla-kunder. Han henviser da bare til Tesla-sjefens Twitter-meldinger:

–Vi har i skrivende stund ikke noe å dele utover det som fremgår av Twitter-meldingene fra Elon Musk, sier Sandvold Roland.

– Kan du hjelpe oss med å tolke meldingene hans? Dette medfører jo veldig konkrete konsekvenser for priser og salg av bilene deres her i Norge fra og med mandag. Kan du ikke dele med deg hva disse endringene vil medføre?

– Dessverre. Twitter-meldingene er all informasjon vi går ut med på dette tidspunktet.

