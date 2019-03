Tesla Model Y får opptil syv seter og over 500 kilometer rekkevidde

Tesla Model Y får rekkevidde på 300 miles, altså 483 kilometer, fortalte Tesla-sjef Elon Musk fra scenen i Teslas designstudio i Hawthorne natt til fredag, norsk tid.

Det er etter den amerikanske EPA-standarden, som er noe strengere enn WLTP-standarden vi bruker i Europa. Her er tallet estimert til 540 kilometer, ifølge Teslas nettsider, som allerede har fått opp konfigurasjonsmulighet for bilen.

Som Musk hadde varslet på forhånd er tallet litt lavere enn den tilsvarende Model 3-varianten. Den har nå en WLTP-rekkevidde på 560 kilometer, etter at en programvareoppdatering torsdag økte rekkevidden med et par prosent.

Litt dyrere enn Model 3

Bilen vil få noenlunde de samme modellvariantene som Model 3, med Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD og Performance. Prisene vil starte på 39 000 dollar, altså 4 000 dollar mer enn den mest grunnleggende Model 3-varianten.

Den billigste varianten vil ha en rekkevidde på rundt 230 kilometer etter EPA-standarden, altså 370 kilometer, varslet Musk.

Standard Range-varianten er ikke tilgjengelig i den norske konfigurasjonsmodulen foreløpig, men det er de tre øvrige variantene. Prisene blir som følger:

Long Range, Rear-Wheel Drive: 432 000 kroner

Long Range, Dual Motor All-Wheel Drive: 465 000 kroner

Performance: 538 000 kroner

Førstnevnte er ikke tilgjengelig for Model 3 her til lands enda, men for bilene med firhjulstrekk har Model Y tilsynelatende en merpris på mellom 17 000 (Performance) og 35 000 kroner (Dual Motor).

Som ryktene hadde pekt på får Model Y også mulighet for en tredje seterad, på samme måte som Model X. Det betyr at den vil ha plass til opptil sju seter – med et tilhørende prispåslag på 25 100 kroner.

En av overraskelsene fra scenen var at Model Y får plass til opptil syv seter. Foto: Tesla

– Vil kjøre som en sportsbil

Musk fortalte ellers om spesifikasjoner omtrent som forventet, med 0-100 kilometer i timen på 3,7 sekunder og en drag-koeffisient på solide 0,23.

– Bilen vil ha all funksjonaliteten til en SUV, men den vil kjøre som en sportsbil, sa Musk, og fremhevet ellers hvordan sikkerhet er førsteprioritet og de ser for seg at bilen vil være den sikreste i sin klasse.

Alt annet vi kjenner fra Tesla-universet, som superlading, autopilot og liknende, vil selvfølgelig gjelde også for Model Y.

Model Y-utvalget blir likt Model 3-utvalget, med leveransestart på høsten i 2020. Foto: Skjermdump

Samme minimalisme

Den samme 15-tommers touchskjermen som i Model 3 er for øvrig plassert i dashbordet, med den samme minimalismen i interiøret som preger den mindre modellen.

Fra tidligere var det jo også klart at de to bilene vil dele rundt 75 prosent av delene.

Model Y får også glasstak. Baksetene kan slås ned individuelt, og med setene nedslått har bilen plass til 1840 liter bagasje.

Model Y-interiøret minner veldig om det vi har sett i Model 3. Foto: Tesla

Seint ute

Som en typisk rockestjerne var Musk et drøyt kvarter sein på scenen. Han startet showet med å vise frem den første bilen Tesla produserte, Roadsteren med serienummer 1 – Musks egen bil.

Tesla-sjef Elon Musk viste frem kompakt-SUV-en Model Y i California natt til fredag, norsk tid. Foto: Frederic J. Brown/AFP Photo/NTB scanpix

Han fulgte opp med en kjapp gjennomgang av hele historien til Tesla og hvorfor de ønsket å lage bilene sine fra starten av. Nå har de produsert 550 000 av dem, sa Musk. Om 12 måneder vil tallet være en million, sa Tesla-sjefen på sitt sedvanlige uformelle og halvstotrete vis.

Én etter én rullet de deretter ut: Model S, Model X, Model 3, den nye Roadster-generasjonen og ikke minst Tesla Semi.

Musk fortalte om fabrikker i Kina, om soltak og hvordan det å utvikle en produksjonsprosess er mye vanskeligere enn å designe en bil. Han takket også fansen for å støtte Tesla i den vanskelige perioden som 2018 har vært, til stor jubel fra salen.

Tesla sørger jo vanligvis for å fylle opp lanseringsarrangementene sine med kunder som har oppnådd toppremien i verveprogrammene de har hatt for vane å kjøre.

Leveransene av Model Y vil starte på høsten i 2020, mens «Standard Range»-modellen vil komme rundt et halvår senere. Å legge inn en ordre krever et depositum på 15 000 kroner.