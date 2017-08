Tesla Model S kjørte 1078 kilometer på én lading

Til tross for at Consumer Reports konkluderte med at Chevrolet Bolt/Opel Ampera-E kjører lenger på sitt 60 kWh-batteri enn 75 kWh-utgaven av Tesla Model S gjør, er det fortsatt liten tvil om at Tesla regjerer på batteritronen.

Forrige måned satte to Tesla-eiere i Belgia ny rekord for såkalt hypermiling - å kjøre så effektivt som mulig for å komme lengst mulig på en lading - med en Model S P100D.

De klarte 901,2 kilometer før bilen sa takk for seg, hvorpå Tesla-sjef Elon Musk på Twitter meldte at det burde være mulig å runde 1000 kilometer med de rette dekkene.

Det fikk han rett i. En gruppe Tesla-eiere i Italia twitret i natt resultatet av deres hypermiling-forsøk med 100 kWh-utgaven av Model S: 1078 kilometer med et forbruk på totalt 98,4 kWh. Det tilsvarer 91 Wh/km, under halvparten av et typisk Model S-forbruk på rundt 200 Wh/km.

1078 km - 669.83 miles with Tesla ModelS 100D in a single charge by Tesla Owners Italy-Ticino-San Marino #teslarecord pic.twitter.com/DvQw16V0wo — Tesla Owners Italia (@TeslaOwnersIT) August 3, 2017

37 kilometer i timen

Bildet viser også at bilen kjørte i ganske mager hastighet under forsøket, i alle fall i løpet av de siste to timene. 77 kilometer på to timer og fire minutter tilsvarer noe sånt som 37 kilometer i timen.

Hvis vi går ut fra at resten av kjøreturen ble foretatt i samme hastighet, må rekordforsøket ha tatt over 29 timer.

En Tesla 100D har for øvrig hakket lenger rekkevidde enn P100D-varianten, med 539 mot 507 kilometer etter den amerikanske EPA-standarden.

Den snillere europeiske NEDC-standarden gir på sin side 100D en rekkevidde på 632 kilometer, men det er altså mulig å nå et godt stykke lenger enn dette om man kjører så sparsommelig som man kan.

Om du er stø i italiensk kan du for øvrig se en video av rekordforsøket på Tesla Owners Italy sine Facebook-sider.