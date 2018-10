Tesla lanserer helt ny versjon av Model 3

Helt uten forvarsel har Tesla sluppet en ny versjon av Model 3 med en rekkevidde som plasserer seg mellom de to eksisterende modellene. Det melder Electrek.

Den nye «Mid Range Battery»-modellen får en EPA-rekkevidde på 260 miles – 418 kilometer, mot henholdsvis 350 og 499 kilometer for de to versjonene som allerede er varslet.

Av disse er det imidlertid bare versjonen med lang rekkevidde som har vært tilgjengelig for kjøp. Tesla har ventet med den billigste versjonen av flere grunner: Forenkling av produksjonen, i tillegg til et ønske om å levere dyrere versjoner av bilen for å holde marginene oppe.

Fjerner valg

Den nye Mid Range-modellen vil koste 45 000 dollar, tilsvarende cirka 372 000 kroner om vi konverterer direkte til norsk valuta. Tesla bekrefter overfor Electrek også at det ikke er snakk om en Long Range-batteripakke hvor en del av cellene er låst, men heller en pakke med samme arkitektur, bare færre celler.

Anslår vi ut fra den oppgitte rekkevidden bør den nye pakken ha en kapasitet på et sted i underkant av 65 kWh, omtrent på nivå med Hyundai Kona Electric og Kias kommende e-Niro.

Muligheten for å kjøpe Long Range-modellen med kun én motor og bakhjulsdrift utgår, så den billigste Long Range-modellen vil fremover koste 54 000 dollar (cirka 447 000 kroner) før eventuelle tilvalg. Denne vil også ha høyere toppfart enn den nye modellen, med 233 mot 201 kilometer i timen.

Premiuminteriør og -lyd er fortsatt standardutstyr på Model 3.

Mid Range-modellen dukket opp i Teslas designstudio litt ut av det blå. Foto: Skjermdump

Les også: Tesla forlenger rekkevidde med en programvareoppdatering

Fire til seks måneder til billigvarianten

35 000-dollars-varianten, som var den Tesla stadig henviste til i markedsføringen av bilen, er fortsatt fire til seks måneder unna, ifølge Teslas designstudio på nett.

Tesla gjør også det hvite interiøret tilgjengelig for alle modeller av bilen.

I Norge skal leveringen starte en gang på nyåret. Elbilforeningen serverte nylig NRK et anslag på at 10 000 nordmenn står i kø for bilen.

Til Tek.no sa imidlertid Elbilforeningens Ståle Frydenlund at anslaget var ganske forsiktig.

– 10 000 er det jeg vil kalle et svært beskjedent estimat basert på våre tilgjengelige kilder. Jeg kan dessverre ikke gå i nærmere detalj, men basert på det vi har fått – og bearbeidet – av informasjon er det grunn til å tro at Model 3-tallet er vesentlig høyere enn estimatet, skrev han i en e-post.