Tesla lanserer endelig den billigste Model 3-varianten

Tesla varsler i dag at de endelig er klare for å selge sin rimeligste Model 3-versjon i USA.

Den rimeligste Model 3-varianten, kalt Standard Range, var ved lansering meldt å få en rekkevidde etter den amerikanske EPA-standarden på 220 miles, altså 354 kilometer.

EPA-standarden er strengere enn den europeiske WLTP-standarden, og 354 kilometer er snaue 150 kilometer mindre enn Model 3-varianten som har vært til salgs i Norge frem til nå.

Batteriet er på 50 kWh, som plasserer denne Model 3-varianten et stykke under biler som Kia e-Niro, Hyundai Kona og Opel Ampera-e, som alle har batterier på mellom 60 og 64 kWh.

Toppfarten er oppgitt til 225 kilometer i timen, og 0-96 kilometer i timen (60 miles per hour) går unna på 5,3 sekunder.

Ifølge Electrek, som har fått fatt i en epost som Tesla sendte sine amerikanske butikker tidligere i dag, lanserer Tesla også et såkalt «Partial premium interior» som kan kjøpes sammen med den billigste modellen for et påslag på 2000 dollar. Standardinteriøret har kun manuelt justerbare seter, stofftrekk i stedet for skinn og færre høyttalere, blant annet.

I USA vil Tesla være klare til å levere modellen innen to til fire uker, avhengig av konfigurasjon, mens europeiske kunder fortsatt må vente tre til seks måneder før den rimeligste modellen er mulig å bestille.

Dagens oppdatering reintroduserer også Model 3-versjonen med den største batteripakken og kun bakhjulsdrift. Denne var tilgjengelig helt i starten, men ble siden fjernet slik at det største batteriet kun var tilgjengelig sammen med firhjulsdrift eller i Performance-versjonen.

Om du forsøker å gå inn på Model 3-konfigureringsmodulen spretter det foreløpig bare opp en svart skjerm, men vi rakk akkurat å ta en skjermdump før bildet forsvant. Rekkevidden på bildet stemmer imidlertid ikke overens med spesifikasjonene Electrek melder om. Foto: Skjermdump

Lenge å vente

Det har vært en lang stund å vente siden Tesla-sjef Elon Musk først snakket om den famøse Model 3 som skulle koste så lite som 35 000 dollar, ganske nøyaktig 300 000 kroner med dagens kurs. Siden da har det kun vært betraktelig dyrere varianter som har vært tilgjengelig.

Slik har Teslas nettsider sett ut i dag om du har forsøkt å konfigurere en bil. Foto: Skjermdump

Tesla-sjef Elon Musk varslet på Twitter tidligere i uken at det ville komme nyheter fra selskapet torsdag klokken 23, norsk tid, og det har vært spekulert mye i hva selskapet ville annonsere.

I timene før klokken 23 ble etter hvert alle muligheter til å reservere både Model S, X og 3 tatt ned fra Teslas nettsider, og besøkende fikk servert teksten «The wait is almost over» sammen med en helt svart skjerm.

Da klokken rundet 23, skiftet Musk selv profilbildet sitt på Twitter til en svart Model 3.

