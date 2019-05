Tesla kutter i Autopilot-funksjonene for å komme overens med nye EU-regler

Tesla har sett seg nødt til å begrense Autopilot-funksjonen i bilene sine etter at nye EU-regler kom. Endringen skjer gjennom en programvareoppdatering (2019.16.1) som dyttes ut til selskapets biler i disse dager.

– På grunn av nye lokale reguleringer er grensen for hvor langt rattet kan dreies mens Autosteer er aktiv blitt justert. Dette kan redusere Autosteers evne til å fullføre skarpe svinger, heter det i slippnotatene for oppdateringen.

– I tillegg, for å sette i gang automatisk filskift, må blinklyset aktiveres forbi den første terskelen (holdes delvis opp eller ned) og filskiftet må settes i gang innen fem sekunder fra blinklyset aktiveres, skriver Tesla.

Model 3 er allerede innenfor

Endringen gjelder kun for Model S og X. Model 3-kunder som fikk levert bil tidlig hadde i starten ikke tilgang til Autopilot ettersom Tesla ville sikre at bilen var innenfor reglene fra starten. Det skriver Electrek.

Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland bekrefter overfor Tek.no at selskapet nå gjør en endring.

– I fjor gjorde EU en endring i reglene for hvordan førerassistenter fungerer, kalt UN/ECE R79. Model S og Model X med Autopilot ble opprinnelig godkjent under en tidligere versjon av samme regelverk, og vi oppgraderer nå disse bilene for å innfri de nyeste kravene, slik at vi kan tilby dem ny funksjonalitet fremover, skriver han i en e-post.