Tesla knuste rekorden: Leverte over 5 300 Model 3 i mars

5 305. Slik lyder den nye rekorden for antall nyregistrerte biler av én enkeltmodell i løpet av en måned.

Bilen det er snakk om er «selvfølgelig» Tesla Model 3, som vi allerede tidlig i mars så at lå an til å sette rekord.

Større enn alle andre elbilmerker til sammen

Tesla er kjent for sine store anstrengelser når det gjelder å avslutte kvartalet med gode tall, men 5305 er uansett et meget solid tall. Til sammenlikning: BMW leverte 5687 BMW i3 i hele 2018, og var med det den tredje mest solgte bilmodellen i Norge i fjor.

Den mest solgte modellen var for øvrig Nissan Leaf med 12 303 biler.

Det ble også registrert flere Model 3 enn samtlige andre elbiler fra samtlige andre merker til sammen, skal vi tro tallene for totalsalget i mars, som Statens vegvesen offentliggjorde søndag.

Den tidligere rekordholderen: Nissan Leaf. Her i den nye 62 kWh-varianten, kalt e-Plus. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den tidligere rekorden var det Nissan som holdt. De pumpet ut snaut 2200 Leaf-biler i mars i fjor. Det skal derfor høyst sannsynlig noe svært spesielt til for at vi skal kunne få se tall som i mars 2019 igjen.

Tallene for resten av bilsalget kommer noe senere mandag.

551 biler på én dag

Ifølge nettstedet Teslastats var det tirsdag 26. mars som var den mest aktive dagen for Tesla, med hele 551 biler registrert. Av de 6116 Model 3-ene som er registrert så langt i år, er 5353 for øvrig av typen med stort batteri og firhjulstrekk, mens 761 er av Performance-modellen.

I tillegg kommer to registreringer av Model 3 med såkalt Mid-Range-batteri, en modell som nå er fjernet fra salg også i USA. Disse er neppe solgt gjennom Tesla-importøren selv, men heller gråimportert. Svart er for øvrig den mest populære fargen, foran grå, blå, rød og hvit.

Model 3-salget tar tilsynelatende også luven av salget av den større og dyrere Model S, i alle fall til en viss grad. Det er bare levert 269 Model S så langt i år, mot 631 Model X.

Slik så det ut med Norges Varemesse på Lillestrøm før helgen, hvor Tesla planla å levere ut hundrevis av biler til kunder. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nye servicesentre og flere skift

Vi spurte Tesla forrige uke om hva de gjør for å ta vare på den enorme veksten i norske kunder.

– Vi har jobbet målrettet for å være klare til få så mange nye Tesla-eiere i Norge. Vi ansatte mer enn 360 nye kollegaer på det norske serviceteamet i 2018, hvilket er en dobling av avdelingens størrelse. Utvalgte servicesentre opererer nå med to skift, hvilket gir lengre åpningstid for kundene våre og lar oss betjene flere biler hver eneste dag, sa Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland til Tek.no forrige uke.

Han sa også at de jobber med et nytt servicesenter i Moss som skal være ferdigstilt i vår, har signert kontrakter for nye sentre i Åsane og i Sarpsborg og planlegger en utvidelse av senteret i Stavanger.

Første måned med overvekt av elbiler

Tesla-leveransene gjorde også at mars ble den første måneden i historien hvor elbilandelen var over 50 prosent, meldte Statens vegvesen søndag – med 57 prosent.

Vegvesenet var tilsynelatende så ivrige at de ikke kunne vente til måneden var over, så tallene inkluderer imidlertid bare registreringer frem til og med fredag. Som vi skrev før helgen hadde Tesla for eksempel planer om å jobbe helgen gjennom for å dytte ut flest mulig biler.

Totalt var det registrert 10 316 elbiler i mars til og med fredag.