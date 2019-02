Tesla knuser Jaguar og Audi i rekkeviddetest

At Tesla har ligget høyt oppe på effektivitet i sine biler er nærmest en etablert sannhet, men nå har det tyske elbilutleieselskapet Nextmove demonstrert hvor effektive Tesla-bilene faktisk kan være.

De satte en Tesla Model X 90D (90 kWh batteri) opp mot en Jaguar i-Pace (90 kWh) og en Audi e-tron (95 kWh) i en test hvor alle bilene ble kjørt samtidig på Autobahn.

Model X 90D er for øvrig ikke en modell som selges lenger, men ble valgt fordi det var den mest sammenliknbare batteristørrelsen.

Solid forskjell

Konklusjonen? Model X hadde et forbruk på 24,8 kilowattimer per 100 kilometer. Audi e-tron brukte solide 23 prosent mer, med 30,5 kWh/100 km, mens i-Pace kom enda verre ut av det, med 31,3 kWh/100 km.

Det skal sies at e-tron-bilen Audi leverte til testen var en preproduksjonsbil, så det er ikke umulig at forbruket kan være senket noen hakk til den endelige versjonen.

Testen, som var 87 kilometer lang, ble kjørt i en snittfart på 120 kilometer i timen, som jo må sies å være ganske energikrevende for elbiler flest. Temperaturen utvendig var på åtte grader, og alle bilene ble satt til 20 grader innvendig.

Bilene ble ellers kjørt i kolonne etter hverandre, men med en viss avstand for å unngå slipstream-effekter. Sjåførene byttet dessuten biler halvveis.

Forbruket i Nextmoves Autobahn-test. Vær imidlertid oppmerksom på at grafen ikke starter på null. Foto: Nextmove

65 kilometer ekstra rekkevidde

Basert på forbrukstallene har Nextmove kalkulert en rekkevidde under samme forhold på 339 kilometer for Model X 90D, 274 kilometer for e-tron og 272 kilometer for i-Pace.

Det korresponderer også godt med vår egen opplevelse av i-Pace fra tidlig i vinter. For Model X 100D vil rekkevidden være 389 kilometer, ifølge Nextmove.

Selskapet påpeker imidlertid at e-tron har høyere kapasitet for lading enn Model X (150 kW vs 120), og dermed vil kunne utligne forskjellen i rekkevidde på ordentlige langturer, gitt at det faktisk finnes ladere med denne kapasiteten.

Over en strekning på 1000 kilometer vil både Model X 90D og e-tron trenge cirka 10,5 timer.