Tesla inviterer kunder til å prøvekjøre Model 3

På torsdag begynte Tesla å sende ut invitasjoner til alle som har forhåndsbestilt selskapets nyeste elbil – Tesla Model 3 – om å prøvekjøre den før den blir levert.

I Norge skal 4493 ha bestilt en Model 3 i begynnelsen av januar, flere enn noe annet land i Europa. Tesla har sagt at Model 3-leveringen skal begynne i februar, og alle som har forhåndsreservert vil bli prioritert først.

De nesten 4500 nordmennene har frem til nå ikke hatt noen mulighet til å prøvekjøre bilen, med mindre de har leid et eksemplar i USA eller Canada. Her i Norge har det frem til nå bare vært utstilt demobiler i en håndfull Teslabutikker, som den vi satt i på Skøyen.

Sier fra deg utvidet angrerett

Prøvekjøringen begynner neste uke, og gjennomføres i totalt åtte forskjellige lokasjoner spredd over hele landet. Lillestrøm, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Brumunddal, Ålesund og Drammen.

Men velger du å prøvekjøre en Model 3 får du dårligere vilkår når bilen blir levert. Da mister du nemlig retten til å levere tilbake bilen etter tre dager, «ingen spørsmål stilt».

Hvis du prøvekjører bilen har du bare én dag på å eventuelt levere den tilbake hvis du ikke er fornøyd.

Dette skriver Tesla også i e-posten de har sendt ut, men i ganske utydelig ordelag:

Du gir fra deg retten til å angre etter tre dager hvis du prøvekjører bilen.

Vi får dette bekreftet av Tesla Norges kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland, som henviser til selskapets brukervilkår. Det er situasjonen forklart litt tydeligere:

Standard returperiode er en (1) kalenderdag etter levering. Hvis du har fått kjøretøyet levert uten å ha prøvekjørt det eller testet et kjøretøy på noen måte hos oss, forstår vi godt at du kan trenge ekstra tid til å bli kjent med kjøretøyet ditt. I dette tilfellet, underlagt vilkårene og betingelsene i disse retningslinjene, vil du kunne returnere kjøretøyet tre (3) kalenderdager etter levering.

Sandvold Roland skriver også at returpolicyen er laget for å gi ekstra trygghet ved kjøp av en Tesla, og kommer i tillegg til andre rettigheter du kan ha i henhold til norsk lov.

Ikke lovpålagt

Hovedregelen for angrerett ved bilkjøp i Norge er at du kan angre deg før bilen er levert. Det er imidlertid uten potensielle kostnader, for selger kan kreve erstatning for tap som følger av avbestillingen. Denne erstatningen kan bli høy, skriver Forbrukerrådet på sine sider.

Hvis du vil heve kjøpet og angre deg etter at bilen allerede er levert, slik Tesla tilbyr, er det et tilbud billeverandøren står for selv, og ikke noe som er lovpålagt. Hvis du finner en mangel, eller noe er feil med bilen, står du derimot langt friere til å heve kjøpet eller kreve erstatning. Les mer om dette hos forbrukerrådet.