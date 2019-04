Tesla introduserer «billigmodellen» av Model 3 i Norge

Tesla slo alle rekorder i mars måned, og leverte over 5 300 Model 3 i Norge. Samtlige biler som ble solgt var blant de dyreste variantene av bilen, med størst batteri og premium interiørpakke.

Nå åpner Tesla salget for en billigere variant av bilen med mindre batterikapasitet og en såkalt «Delvis Premium»-interiørpakke.

80 000 kroner billigere

Standard Range Plus-utgaven har bare bakhjulsdrift. Foto: Tesla

Dette er ikke den aller billigste varianten av Model 3, kalt «Standard range», som selges for 35 000 dollar i hjemlandet. Den er tilsynelatende i ferd med å fases ut, etter bare noen måneder på markedet.

På grunn av det selskapet selv omtaler som stor interesse i Standard Range Plus, har de fjernet den billigste Standard Range-versjonen fra nettbestillingsskjemaet. Den kan dermed bare spesialbestilles via telefon eller via personlig oppmøte i en Tesla-butikk.

Versjonen som selges i Norge er altså Standard Range Plus, som har litt lengre rekkevidde. Begge disse variantene har bare bakhjulsdrift.

Standard Range Plus har 415 kilometer rekkevidde ifølge WLTP-standarden, mot 560 kilometer for Long Range. Den bruker også litt lenger tid på å akselerere fra 0 til 100 kilometer i timen, siden den bare har bakhjulsdrift. Den bruker 5,6 sekunder, sammenlignet med 4,6 sekunder for Long Range-varianten med firehjulsdrift.

«Delvis Premium»-pakken mister ting som varme i bakseter og premiumlyd med 14 høyttalere. Foto: Tesla

Prisen for Standard Range Plus-varianten er på 367 700 kroner, mens Long Range-varianten starter på 450 600 kroner – ekskludert leveringsomkostninger på snaut 10 000 kroner.

Dette er utrolig nært Kia e-Niro, som har veldig lignende pris og spesifikasjoner. Deres topputstyrte «First Edition» koster 377 000 kroner, og da får du et 64 kWh-batteri og 455 km rekkevidde.

Gjør Autopilot standard

Samtidig som Tesla tilgjengeliggjør den billigere varianten av Model 3, gjør de også den enkleste versjonen av Autopilot standard i samtlige nye biler.

Etter at de delte opp Autopilot-pakken sin i to inkluderer nå den enkleste varianten evnen til å «styre, akselerere og bremse automatisk for andre kjøretøy og fotgjengere i kjørebanen», ifølge Teslas nettside.

Det som derimot ikke er inkludert, som ligger i en separat tilleggspakke kalt «Evnen til å kjøre helt på egen hånd», er følgende:

Naviger på Autopilot: Hvor bilen automatisk kan utføre forbikjøringer og legge seg i riktig fil for av- og påkjøringer

Autoparkering

Summon (hvor bilen kan parkere selv – du trenger bare å trykke på en knapp på appen)

Ifølge Forbrukertilsynet er ikke Tesla tydelig nok i å beskrive manglene ved disse funksjonene på nettsiden sin, og sier Tesla bryter markedsføringsloven på tre punkter. Avgjørelsen kom blant annet på bakgrunn av Tesla-eieren Azim Entezary som brukte «Summon-»-funksjonen og kolliderte i garasjen sin.

Usikker leveringsdato

Selv om det nå er mulig å bestille «Standard Range Plus»-versjonen av Model 3, er det ikke helt sikkert når du faktisk vil få den:

– Vi har foreløpig ikke fått estimert leveringstid til Norge for Standard Plus-varianten, men vil gi beskjed så snart vi vet dette. Norske kunder som bestiller Long Range og Performance-variantene i dag har fortsatt estimert levering i mai, forteller Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland.

Det er forøvrig verdt å nevne at Tesla har gjort den billigste utgaven, Standard Range til 35 000 dollar, vanskeligere å kjøpe i hjemlandet.

Samtlige begrensningene ved den skal også være programvarejusteringer av Standard Range Plus-utgaven, som også betyr at de som i senere tid vil oppgradere til den litt dyrere utgaven, kan gjøre det.