Tesla har igjen fjernet sine billigste Model S- og X-varianter

Å si at Tesla har gjort mange justeringer på modellutvalget sitt i det siste ville være en underdrivelse.

Nå har selskapet nok en gang tatt øksen fatt, og borte er igjen Standard Range-variantene av både Model S og X.

Det betyr at bare Long Range- og Performance-modellene gjenstår, og det betyr også at innstegsprisen for bilene har økt med godt over 100.000 kroner. Det er det samme som Tesla gjorde i januar – bare for å reintrodusere modellene igjen i slutten av måneden.

Nesten 800.000 kroner

Den rimeligste Model S-varianten vil koste 791.220 kroner, mens Model X starter på 846.220 kroner. Tesla har også gjort om standardfargene på bilene fra svart til hvit, slik Elon Musk meldte om på Twitter i juni.

Overraskende nok har de ikke introdusert en ny hvitfarge som standard, men bruker heller lakkvarianten «Pearl White Multi Coat», som tidligere kostet 12.500 kroner ekstra.

Performance-modellene av bilene har nå også fått Ludicrous-modus inkludert, som i praksis senker raskeste akselerasjonstid fra 0-100 km/t med 20 prosent.

Dette kostet tidligere solide 125.000 kroner, selv om funksjonen var inkludert for norske kunder en periode.