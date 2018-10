Tesla forlenger rekkevidde med en programvareoppdatering

USA er et orkanutsatt land, og Tesla gjør sitt for å bidra med å få mennesker vekk fra de mest kritiske områdene. Denne gangen er det den tropiske orkanen Michael som er på vei over sørstatene i USA, og i den anledning har Tesla sendt ut en oppdatering til Tesla-eiere i området som låser opp ekstra rekkevidde på bilene sine.

Oppdateringen de har sendt ut gir kundene opptil 65 kilometer ekstra rekkevidde, skriver Electrek.

Fjerner programvaresperre

Tesla klarer å gjøre fordi de har solgt bilene sine, spesifikt Model S- og Model X-varianter, med et større fysisk batteri enn kundene egentlig betalte for.

For eksempel betalte kunder for en Teslaer med 60 KWh-kapasitet, men i bilen var det egentlig et 70 KWh-batteri. Den ekstra kapasiteten har rett og slett vært låst vekk fra kunden via programvare, og det Tesla har gjort nå er å midlertidig låse opp den fulle kapasiteten.

Tesla gjorde det samme batteritrikset for kunder som ble rammet av orkanene Florence og Irma i fjor. Så fort stormen er over vil kapasiteten senkes til det kundene har betalt for igjen.

Kan kjøpe oppgradering

Kundene har for øvrig mulighet til å låse opp den fulle kapasiteten i batteriene sine, men da er de nødt til å betale for det. Opprinnelig tok Tesla 9000 dollar, nesten 75 000 kroner, for å oppgradere fra 60 til 75 kWh (som altså bare besto av å trykke på en knapp for selskapet), men i senere tid har prisen gått litt ned.

Ingen Model 3-kunder har fått muligheten til å få rekkevidden oppgradert via en programvareoppdatering, ettersom det bare er én batteristørrelse som er solgt så langt, og dermed ingen «skjult» kapasitet som kan låses opp.

