Tesla forbereder seg på enormt salg i Norge i helgen

Denne helgen avslutter Tesla salget for første kvartal her i landet, og selskapet girer opp for fullt for å ut så mange biler til kunder som mulig.

I Lillestrøm har de leid Norges Varemesse for å få flest mulig biler klare for utlevering. Det er det største utleveringslokalet i hele Tesla-systemet.

En jevn strøm av nye biler

Utenfor messeområdet står flere hundre Teslaer, i hovedsak den nyeste og billigste varianten Model 3, men også en og annen Model X og Model S. Hundrevis av nye biler kommer hver eneste dag, fraktet dit fra blant annet Drammen.

– På dagene med størst trykk har vi transportert over 500 biler i døgnet, forteller Marius Borgen hos Drammensbaserte Axess Logistics, ett av fraktselskapene som har bistått Tesla. Han bekrefter at det har vært mye de siste ukene, men sier det har vært en positiv opplevelse:

Det var lastebiler med Teslaer på vei inn på området rundt Norges Varemesse på Lillestrøm fredag ettermiddag. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Det er stort trøkk på kort tid, så det er moro å være med på, forklarer Borgen.

– Kommer dere til å holde på lenge med dette?

– Nå er det innspurt i første kvartal, så det er flest mulig biler ut i dette kvartalet, og det er ikke mange timene igjen.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Trafikkork av blivende Tesla-eiere

I mars alene har det blitt registrert over 4700 Model 3 før dette siste, store pushet. Det er milevis foran de 916 registrerte Volkswagen e-Golf i samme tidsperiode.

Vi snakker med Teslas kommuniksjonssjef Even Sandvold Roland mens vi ser over havet av Teslaer:

– Dere er litt bakpå her. Dere skulle kommet tidligere i uken. Da var det mange flere biler der, flirer han.

Teslas mann nekter å oppgi tall for seansen, men det er nærmest trafikkork på vei inn på området i ettiden på fredag. Det står tre lastebiler med Model 3-biler som er i ferd med å bli tømt på oppstillingsplassen, og hundrevis av andre biler står allerede klare.

En kø av biler med vordende Tesla-kunder fikk stadig påfyll og måtte dirigeres inn på parkeringsplassen foran messehallene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Selve kundeområdet er inne i hallene på varemessen, og der får vi ikke slippe inn på grunn av høy trafikk.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Er dette biler bare til det sentrale østlandsområdet, eller er dette bestillinger fra hele landet som utleveres?

– Dette er biler til et utvidet Oslo-område, forklarer Roland.

– Betyr dere at dere har tilsvarende utleveringsrush andre steder i landet, for eksempel i Bergen eller Trondheim?

– De fleste steder gjør vi det i egne butikker, men noen steder har vi leid lokaler, forklarer Roland, som likevel bekrefter at utleveringsbonanzaen på Lillestrøm er den største i Tesla-systemet akkurat nå.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening sier tallene så langt i år vekker oppsikt også utenfor Norges grenser. Foto: Mariam Butt, NTB scanpix

Tror Model 3 blir mest solgt i år

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu sier Tesla-leveringene er imponerende.

– Tesla Model 3 vil sette en ettertrykkelig rekord for førstegangsregistreringer i en og samme måned. Vi tippet høye tall for modellen i 2019, nærmere bestemt mellom 10 000 og 20 000. Med de solide tallene så langt tyder mye på at Model 3 blir den mest solgte personbilen i Norge i år, sa Bu til Tek.no tidligere denne uken.

– Så langt i mars er 10 av de 12 mest solgte bilene i Norge elbiler. Det er utrolig gode tall og vekker oppsikt langt utenfor Norges grenser.