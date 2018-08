Tesla skal lansere «campingmodus» til bilene sine

Én av de mange uvanlige tingene ved Teslas biler er at de kan få helt nye egenskaper gjennom programvareoppdateringer. Noen ganger er det tull og tøys, som da du kunne aktivere en julemodus med dombjellelyd som blinklysvarsling, eller mer alvorlig som da de forbedret bremseeffekten på Model 3 med en oppdatering.

Men nå kommer oppdateringen få ventet på; alle de tre vanlige bilmodellene får camping- og partymodus.

We’re adding a “party & camper mode” soon to S/3/X, so your car can maintain air flow, temp, selective lights, music & power devices for 48 hours or more while parked. Big batteries rock … — Elon Musk (@elonmusk) 31. juli 2018

Normalen for elbiler og ladehybrider er at de skrur av strømforsyningen ganske kort tid etter at du har stoppet bilen. Det gjør de for å spare strøm, så de ikke tømmer batteriet mens du tømmer kontoen i butikken du har parkert ved siden av.

Strøm, lys og oppvarming

Med Teslas nye oppdatering skal bilene kunne levere strøm, lys og oppvarming eller avkjøling i to døgn mens bilen står i ro. Dermed kan bilene brukes som oppholdssted i lange perioder, og potensielt gi strøm til å holde strandfesten gående gjennom hele helgen.

Den blir på sett og vis en heidundrende diger nødlader for det du måtte ha med deg.

En slags campingmodus eksisterer allerede, siden bilene kan drive klimaanleggene over lengre tid. Men da fungerer de ikke som nødbatteri for det du måtte ha med deg av høyttalere, kjølebokser og andre dingsbomser. Ifølge Engadget forutsatte den gamle campingmodusen også at du var i bilen for å holde systemet aktivt.

Legg ned setene eller kjøp telt til

På tur er det mulig å enten legge ned seter så du får plass til en madrass til å ligge på, eller du kan kjøpe et telt som hektes bakpå bilen. Teltet er nok mest aktuelt for Model X som med sin store bakluke enkelt fungerer som en forlengelse av slike telt. Selv om det er mulig å komme seg inn i en Model S via bakluken er det neppe den mest aktuelle bilen å bruke sammen med slike teltløsninger.

Hvis målet er en enkel overnattingsløsning som kan kjøre fra tilårskomne tyske bobiler i fjellheimen kan altså en Model X med både campingmodus og campingstoler være et alternativ.

Og når du har kommet frem til campingplassen noen timer før bobilen du kjørte forbi da du startet kan du jo ønske dem velkommen ved å sette Model X-en i feriemodus, så den lager lysshow og flakser med måkevingedørene:

