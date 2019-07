Tesla-eiere raser mot selskapet: Kuttet rekkevidden på bilene deres over natten

– Jeg hadde hatt bilen inne for å fikse noe på servostyringen like før påske. Da jeg hentet bilen oppdaget jeg at de hadde kommet borti høyre forskjerm, slik at bilen måtte inn igjen for å reparere dette.

Slik starter historien til Tesla-eier Cato Standal. Bilen hans er en 2015-modell Tesla Model S, en såkalt P85, som tilsier at den har et batteri på rundt 85 kilowattimer.

– Jeg trodde at det kun var en liten lakkeringsjobb, men etter fire uker sendte jeg dem en mail og spurte hva som skjedde. Jeg fikk da tilbakemelding om at de hadde oppdaget feilmeldinger på batteripakken. Etter ytterligere to uker fikk jeg beskjed om at bilen var klar. Hentet bilen og fikk beskjed om at hovedbatteriet var byttet til et helt nytt batteri, sier han.

Problemet var bare at det nye batteriet hadde betraktelig lavere utnyttbar kapasitet enn det gamle – ifølge Standal bare 67,7 kilowattimer. Det ga en rekkevidde på drøye 330 kilometer, mot 380 kilometer på hans gamle batteri. Serienummeret på batteriet forteller likevel at det skal være snakk om et vanlig 85 kWh-batteri, som for øvrig er en batteristørrelse Tesla sluttet å selge i 2016.

Det ble for øvrig også et visst oppstyr den gang det viste seg at 85 kWh-batteriet egentlig var på 81 kWh, med en utnyttbar kapasitet på 77 kWh. Siden har også Tesla sluttet å markedsføre bilene med batteristørrelse, men kaller dem heller Standard Range, Long Range og lignende.

Plutselig nedgang

Standals historie er en av etter hvert mange historier om Tesla-biler som plutselig har fått redusert sin utnyttbare batterikapasitet ganske betydelig. Noen har vært inne på service og fått byttet batteriet, mens andre forteller at dette har skjedd gradvis etter at de installerte programvareoppdatering 2019.16.1 eller 2019.16.2.

I løpet av noen uker etter oppdateringen har Tesla-eierne opplevd at rekkevidden har blitt redusert med rundt 10–12 prosent, som for de fleste utgjør et sted mellom 30 og 40 kilometer. Ved hjelp av ulike diagnostiseringssystemer har de klart å påvise at det skyldes at den utnyttbare batterikapasiteten har gått ned. Kort fortalt: Noe har skjedd som gjør at de ikke lenger får benytte en like stor andel av batterikapasiteten i bilen.

Både på norske Elbilforum og på det amerikanske Tesla Motor's Club-forumet florerer det av slike historier, og mange av forumbrukerne har lagt ved grafer som denne, som forteller at det ikke dreier seg om vanlig forringing av batteriet på grunn av alder og slitasje.

Tek.no har også vært i kontakt med en annen Tesla-kunde som sier hans Model S mistet rundt 11 prosent rekkevidde etter oppdateringen. Han sier det er «ekstremt frustrerende» at Tesla tar seg slike friheter uten å kommunisere tydelig hvorfor, og at det er umulig å få et ordentlig svar fra Tesla om man i det hele tatt får tak i dem.

Slike grafer finnes det mange av på ulike forum rundt omkring. De indikerer at noe har skjedd veldig fort med batterikapasiteten til Tesla Model S-biler i det siste. Tallene på den vannrette aksen forteller om antall miles kjørt, den loddrette aksen om rekkevidden bilen opplyser. Foto: Dave46/TeslaMotorsClub

Det virker å være desidert flest eiere av biler med 85-betegnelsen som er rammet, men også 60-, 70- og 90-eiere ser ut til å ha fått redusert kapasiteten. Det gjelder dog langt fra alle.

Regenererer ved fullt batteri

De fleste peker altså på programvareoppdateringene som «skyld» i rekkeviddenedgangen. Teslas biler bruker et annet system enn de fleste øvrige elbiler, ved at de legger grunn til et «typisk» forbruk for å beregne rekkevidden i stedet for den aktuelle bilens historikk. Lavere oppgitt rekkevidde betyr derfor også lavere tilgjengelig batterikapasitet.

En rekke eiere har også bemerket at de har fått betydelig lavere effekt på hurtiglading etter oppdateringen. Det gjelder både på Teslas superladere og på andre hurtigladere gjennom Teslas Chademo-adapter.

Brukeren «Muffinman» på Elbilforum forteller for eksempel at han tidligere har ligget rundt 74 kilowatt effekt på Teslas ladere ved 50 prosent batteri, mens det nå er 50 kilowatt eller mindre. Dette skal også gjelde over hele ladekurven. Standal forteller om det samme.

– Jeg får god effekt i begynnelsen, med 117 kilowatt, men så faller farten ganske tidlig. Normalt skulle en fått full effekt over mye lengre tid, sier han.

Cato Standal sier rekkevidden han fikk fra sin Tesla Model S var betydelig lavere etter at han fikk bilen tilbake med byttet batteri og oppgradert programvare. Foto: Privat

Hurtiglading, enten det er på Teslas superladere eller fra andre leverandører, fungerer vanligvis slik at effekten er høyest innenfor en viss ladeprosent. Jo mindre strøm det er i batteriet, jo lettere er det å dytte inn mer.

– Det som gjør at jeg er hundre prosent sikker på at mitt batteri er programvarebegrenset er at jeg nå får full regenerering selv om batteriet er fulladet. Dette gikk ikke før – var batteriet 100 prosent oppladet så ville man ikke kunne få mer strøm på det, sier Standal.

De rammede eierne virker å ha fått redusert den maksimale cellespenningen i battericellene fra tidligere 4,2 volt til rundt 4,09 volt, noe som betyr at cellene ikke lenger lades til sin fulle kapasitet.

Reuters skrev for øvrig i juni at Tesla varslet at de hadde gjort endringer i innstillingene på bilene sine for å beskytte batteriene. Dette skjedde etter en brann i en Tesla Model S i Shanghai i april. Etterforskningen av brannen viste at den var forårsaket av en feil i en enkelt batterimodul i fronten av bilen, skrev Tesla på den kinesiske mikrobloggtjenesten Weibo. Det er imidlertid ikke bekreftet at denne endringen har sammenheng med reduksjonen i tilgjengelig batterikapasitet.

Tesla: – Ingen kommentar

Tesla har ikke ønsket å kommentere saken, men sa til nettstedet Electrek i juni at oppdateringen var laget for «å beskytte batteriet og forbedre levetiden», og at den kun førte til rekkeviddetap for «en liten prosentandel av eiere».

Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland ønsker ikke å kommentere batteribegrensningen utover en kommentar Tesla ga til Electrek i juni. Foto: Henrik Skolt/NTB scanpix

Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland henviser også til denne uttalelsen når vi tar kontakt, og sier Tesla ikke har noen ytterligere kommentarer. Han svarer heller ikke når vi spør om endringen har sammenheng med brannen i Shanghai.

Det frustrerer Tesla-eier Standal.

– Jeg synes godt de kunne gitt en forklaring i forkant for dem dette berørte. Er denne reduksjonen midlertidig, eller vil den være permanent? Dersom dette er permanent forlanger jeg en forklaring fra Tesla, for da har jeg kjøpt et produkt som ikke samsvarer med forventningene, sier han, og henviser til forbrukerkjøpsloven.

– Det som er merkelig i denne saken er også at de skifter til et batteri som de av en eller annen grunn må begrense, muligens på grunn av sikkerheten. Normalt ville man vel satt inn et batteri som ikke var berørt av denne feilen.

– Kan ha krav på fiks

Jurist og seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet er på samme linje.

– En av de store redslene til elbileiere er at batterikapasiteten blir veldig mye dårligere med årene. Erfaringene viser heldigvis at faktisk reduksjon i kapasitet er mye lavere enn fryktet for de fleste bilmodeller. Nettopp på grunn av dette synes vi det er veldig underlig at Tesla velger å nedjustere den utnyttbare kapasiteten til noen av bilene sine. Batteriene til Tesla viser seg å være veldig holdbare, og vi har stor forståelse for at forbrukerne er irriterte over den reduserte kapasiteten.

Han mener det er tydelig at Tesla burde ha informert kundene som er berørt om denne reduksjonen.

– Kundene som merker en stor endring av kapasiteten bør ta kontakt med Tesla og be om en forklaring på dette. Ved en betydelig reduksjon i utnyttbar batterikapasitet vil forbrukerne kunne ha krav på at Tesla fikser dette slik at kapasitet ble slik som lovet. Dette kan typisk være å skifte ut enkelte batterimoduler, basert på hvor slitasjen sitter, sier Iversen, som også henviser til Forbrukerrådets guide over elbil-garantier, hvor Tesla er på sisteplass.

Vi har også tatt kontakt med Forbrukertilsynet, men de sier de ikke har mulighet til å kommentere saken på grunn av ferieavvikling. Kommunikasjonsrådgiver Mia Furulund sier imidlertid at de ikke har mottatt noen klager om dette temaet.