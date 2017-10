Tesla bygger Europas største Supercharger-stasjon i Norge

Tesla har bekreftet overfor NRK at de har planer om å åpne en ny Supercharger-stasjon langs E6 ved Moss lufthavn Rygge.

Tesla skal ifølge NRK ha kjøpt tomta i Rygge Næringspark og har som mål å ferdigstille ladestasjonen allerede i løpet av inneværende år.

Forbigått av Kina

Det er bare ett år siden den nye Tesla-superladestasjonen på Nebbenes var verdens største, med 20 ladepunkter.

Siden har den blitt forbigått av en ny stasjon i Shanghai, som riktignok ikke er offisielt åpnet, men er i drift og tilgjengelig for Tesla-førere. Den har 50 ladepunkter.

Den nye stasjonen på Rygge skal få 42 punkter, og blir med det Europas største.

– Vi investerer mye i å bygge ut ladenettverket slik at det skal være lett å dra på langtur med bilene våre, og gleder oss til å åpne denne stasjonen i Rygge, sier kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland, til NRK.

Tre ladere for andre biler

Tesla-stasjonen blir liggende like ved Cirkle K på Rygge, hvor Grønn Kontakt har to vanlige hurtigladere som leverer opptil 50 kW over CCS og Chademo, i tillegg til en type 2-lader på opptil 22 kW.

Teslas Supercharger-ladere er som kjent ikke tilgjengelige for andre enn Teslas egne biler.

Lynrask lading

Teslas superladere deler på opptil 145 kW kapasitet per to ladere, med maks 120 kW per ladende bil. Hvis to biler lader samtidig vil hastigheten per bil reduseres. Tesla har også installert en del mindre superladere i urbane strøk som Chicago og Boston, hvor hastigheten er oppgitt til 72 kW per bil.

Superlading er gratis for alle Tesla Model S og X kjøpt til og med januar 2017, i tillegg til alle biler som kjøpes med en henvisningskode fra en som allerede eier en Tesla. Andre kjøpere får 400 kWh med gratis superlading i året, nok til cirka 1600 kilometer. Superlading utover det faktureres med 1,40 kr/kWh.

Tesla har nå 1032 Supercharger-stasjoner med totalt 7320 ladepunkter, ifølge egne nettsider. Kartet oppgir 35 stasjoner i Norge, med en håndfull nye planlagt. Rygge-lokasjonen er ikke oppgitt på Teslas norske Supercharger-kart i skrivende stund.