Tesla snur: Reduserer prisøkningen på superlading etter massiv kritikk

I går skrev vi at Tesla skulle øke prisen for å bruke dere superladere med mellom 20 og 40 prosent. Her i Norge økte prisen i snitt til 33 prosent over hva det hadde vært tidligere.

Nå endrer Tesla avgjørelsen og reduserer prisøkningen.

I Norge var prisen ment å øke fra 1,40 kroner til 1,86 kroner per KWt. Nå er prisen satt til 1,70 kroner per KWt i stedet. Det er en økning på 22 prosent i stedet for de opprinnelige 33.

Endringen skal ha kommet etter massiv kritikk for avgjørelsen i sosiale medier og i kommentarfelt. I mange amerikanske medier ble det satt spørsmål hvorvidt det faktisk var billigere å kjøre en elbil hvis ladeprisene økte såpass mye.

– Ikke noe vi tjener penger på

Tesla sa opprinnelig at prisøkningen var ment å reflektere den faktiske prisen de betaler, og det var også derfor den ville variere mellom regioner. Med den nye prisjusteringen vil de måtte fortsette å betale deler av strømutgiftene selv.

– Vi endrer Supercharger-prisene for å bedre reflektere de forskjellige strømprisene i forskjellige regioner. Samtidig som mengden Teslaer vokser fortsetter vi å åpne nye superladestasjoner hver eneste uke. [ ...] Superlading har aldri vært noe vi tjener penger på, skrev Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef hos Tesla Norge etter den opprinnelige prisøkningen.

Tesla har nå 1422 superladestasjoner med totalt 12 011 superladere spredd rundt i verden. I 2019 sikter de mot å doble antallet.

Fortsatt billigere enn konkurrentene

Teslas måte å ta betalt på, hvor man betaler per KWh fremfor tidsbruk på ladestasjonen, skiller seg fra konkurrentene på det norske markedet. Stort sett tar alle andre tilbydere, slik som Fortum, betalt per minutt, og ikke faktisk bruk.

Med ladefarten dagens hurtigladere byr på, som stort sett er 50 kW, betaler man gjerne fire kroner eller mer per kilowattime energi ut. Og jo fullere batteriet blir, jo saktere går ladingen, og dermed prisen per kilowattime opp.

Teslas pris på 1,70 kroner per KWh er altså fortsatt lavere enn det andre konkurrenter byr på, selv om det altså ikke er helt samme regnemetode.