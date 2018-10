Telia og Get slår seg sammen – dette vil det føre til for deg som kunde

Telia fikk i dag godkjent oppkjøpet sitt av Get TDC Norge, skriver søsternettstedet vårt E24.

– Til tross for at Telia og Get/TDC er to store aktører i Norge, så møtes de i liten grad som direkte konkurrenter. Konkurransetilsynet har derfor kommet til at oppkjøpet kan tillates, sier prosjektleder Marita Skjæveland, i en pressemelding.

Endrer seg ikke for kundene

Inside Telecom-journalist Ida Oftebro tror at sammenslåingen vil føre til flere pakketilbud. Foto: Privat

Hvis du er kunde hos enten Telia, Get eller TDC vil du ikke trenge å gjøre noe som helst. De samme avtalene og tjenester du hadde vil fortsette som før, og sammenslåingen vil ikke ha noen praktisk betydning «per nå», skriver Telia og Get i hver sin pressemelding.

Telejournalist for bransjenettstedet Inside Telecom, Ida Oftebro, tror imidlertid sammenslåingen vil føre til flere pakketilbud for kundene:

– På lengre sikt tror jeg du vil få en vridning i tilbudet mot flere pakketilbud, der mobil, bredbånd, TV, hjemmesikkerhet og kanskje flere tjenester pakkes sammen til en gunstig pris. Du vil sikkert også se en alltid på nett-garanti tilsvarende den Telenors bredbåndskunder har, forteller Oftebro.

– Må jobbe med kundetilfredsheten

For at det nye selskapet skal lykkes, tror Oftebro at de er nødt til å fokusere på kundetilfredsheten, hvor både Telia og Get har hatt utfordringer tidligere:

– Både Telia og Get sliter med lavere kundetilfredshet enn hovedkonkurrentene sine. Det er en utfordring begge selskaper vil måtte adressere dersom de skal lykkes med sine vekstambisjoner. Særlig Get har uttalt at dette er noe de satser tungt på å få til, noe som vises av wifi-kampanjen de kjørte i sommer, og oppgraderinger i tilbudet som vil lanseres om kort tid.

Det har også gått rykter om at Get jobber med en ny dekoderboks bygget på Android-plattformen, med blant annet Netflix innebygd.

Kan få et viktig konkurransefortrinn

På andre siden av grensen venter Telia på å få godkjent et oppkjøp av Sveriges største kommersielle TV-kanal, TV 4. Dette vil kunne få ringvirkninger for Telia og Get også i Norge, med et utvidet underholdningstilbud for å lokke inn kundene:

– Med Telia på laget blir Get en del av en stor, nordisk aktør på TV-distribusjon. Det vil gi selskapet enda større muskler når det skal forhandles om TV-rettigheter og distribusjonsavtaler. Det blir også spennende å se hvilke planer Telia har dersom kjøpet av Sveriges største kommersielle TV-kanal, TV 4, går gjennom hos svenske konkurransemyndigheter. Hvis vi får en fremtid der TV-pakkene blir helt frikoblet fra bredbåndet, vil de som kan tilby eksklusivt kvalitetsinnhold ha en fordel i konkurransen. Om TV 4 er nøkkelen til å få til det, vil tiden vise, men Telia har alltid vært innholdsfokuserte, og var også tidlig ute med å tilby Spotify og HBO til mobilkundene sine. Her kan man se for seg at disse tilbudene blir integrert på tvers av selskapets plattformer, mobil, bredbånd og TV, avslutter Oftebro.