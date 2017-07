Telia datapakker til mobilt bredbånd koster 400 prosent mer enn før

– Jeg synes en 400 prosent høyere pris er latterlig høyt.

Slik formulerer Tek-leseren Runar Ditlefsen seg i en e-post hvor han gjør rede for Telias oppdaterte priser for datapakker til de med mobilt bredbånd.

15. juni, samme dag som det ble påbudt at EU-roaming skulle bli gratis, justerte nemlig Telia på sine datapakker for mobilt bredbånd.

Det var tre positive endringer, og en veldig negativ endring for kundene med mobilt bredbånd:

De fikk fri roaming i EU, EØS og Sveits (akkurat som mobilabonnementene)

De fikk «data rollover»

Datapakkene varer nå i 30 dager, fremfor bare ut fakturaperioden

Den samme ekstra datamengden koster nå 400 prosent mer

Kjøpte ekstra datapakke hver måned

Prisendringen har gått de fleste hus forbi, men ikke de som er nødt til å bruke mobilt bredbånd som standard nettilkobling hjemme.

– Den eneste mulighet jeg har til å ha nedlastingshastigheter høyere enn 5 Mbit/s der jeg bor er mobilt bredbånd (4G). Jeg abonnerer derfor på Telias største pakke (200GB) som koster kr 849,- i måneden. I dag rekker ikke 200GB særlig langt da vi hjemme streamer mye Netflix, NRK nett TV, TV2 sumo osv. Bare det å laste ned et spill kan jo ofte ta 50GB +. Derfor benyttet jeg meg nesten hver måned av å kjøpe ekstra kvote på 80GB til kr 199,-, forteller Ditlefsen til Tek.no.

Etter Telias justeringer den 15. juni har de endret abonnementene slik at 5GB koster 99 kroner, 10 GB koster 140 kroner og 20 GB koster 199 kroner. Sistnevnte er altså fire ganger så lite data til samme pris som før. I praksis en prisøkning på 300 prosent for flere abonnenter.

Telia fortsatt billigst på mobilt bredbånd

Kristian Fredheim, kommunikasjonsrådgiver hos Telia, bekrefter at prisene har gått opp:

Kristian K. Fredheim i Telia sier de fortsatt har de billigste ekstra datapakkene i markedet. Foto: Telia

– Det koster litt mer å kjøpe ekstra datapakker nå enn det gjorde tidligere, men i gjengjeld medfølger det nå både lenger levetid på dataen man kjøper samt Roam Like Home og Data Rollover. I tillegg til at disse godene nå er inkludert, vil jeg presisere at vi har de billigste ekstra datapakkene i markedet, selv etter å ha inkludert disse forbedringene, forteller Fredheim.

Det stemmer at Telia fortsatt er billigere enn konkurrentene Telenor og Ice. Selv om datapakken er redusert fra 80 til 20 GB er Telia fortsatt de eneste som tilbyr såpass store ekstra datapakker. Telenor tar 199 kroner for sin største datapakke på 15 GB (5 GB mindre enn Telia), mens Ice tar hele 399 kroner for 10 GB. Det er fire ganger så høy pris per Gigabyte som det Telia tar.

Det gjør det imidlertid ikke noe lettere å svelge for Ditlefsen:

– Jeg synes det er merkelig at Telia sier at det «koster litt mer», når jeg må betale 400 prosent mer for å få like mye data som tidligere. Det synes ikke jeg er så lite.

*Oppdatert: Opprinnelig skrev vi at prisen hadde økt med 400 prosent. Prisen har derimot økt med 300 prosent, men det er snakk om 400 prosent høyere pris. Tallene er rettet opp i artikkelen nå.