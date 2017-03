Telenor: Vi skal bli først med 5G i Norge

Denne saken ble opprinnelig publisert på insidetelecom.no.

(Barcelona, Spania): – Vi lover å bli først med 5G i Norge!

Dette sa selskapets teknologidirektør, Magnus Zetterberg, da Telenor møtte norsk presse under mobilkongressen i Barcelona tirsdag.

I samarbeid med Huawei skal selskapet teste 5G allerede i løpet av 2017. Forsøkene skal foregå ved Telenors hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo. Kommersiell lansering er forventet å finne sted «rundt 2020».

Teknologidirektør Magnus Zetterberg i Telenor lover at selskapet skal være det første som lanserer 5G i Norge. Foto: Varog Kervarec

Avtalen mellom de to selskapene ble signert under mobilkongressen i den katalanske hovedstaden.

– Huawei har en betydelig posisjon, teknologiforståelse og innsikt i 5G som vi ser fram til å dra nytte av i årene som kommer. Telenor og Huawei samarbeider allerede innenfor standardisering av 5G, sier teknologidirektør Magnus Zetterberg i Telenor Norge.

Han forklarer at det er flere grunnet til at selskapet legger sin 5G-satsing til hjemlandet.

– Telenor Norge er flaggskipet i konsernet. Dessuten er det her, på Fornebu, vi har vårt innovasjonssenter med Huawei, et senter vi trekker mye veksler på i arbeidet med 5G.

5G tvinger seg fram

Sjefsarkitekt Christer Eneroth i Telenor forklarte at 4G-teknologien fortsatt er under utvikling, og at den kommer til å være viktig i lang tid fremover.

– Kapasiteten blir bedre, og forsinkelsen i nettet stadig lavere. Vi fortsetter å bygge ut 4G-nettet, noe som gjør at vi kan håndtere stadig mer avanserte tjenester. Samtidig forstår vi at 5G på et eller annet tidspunkt tvinger seg fram. Uten 5G vil vi ikke kunne tilfredsstille de mest krevende tjenestene som er underveis, sa Eneroth.

Han viste til tjenester som enten demonstreres eller som det snakkes om under den gigantiske mobilkongressen, som for eksempel autonome kjøretøyer eller utvidet virkelighet.

– Dette er ting som er for krevende for 4G-nett, sa Eneroth.

Han hadde en presentasjon fra interesseorganisasjonen GSMA som illustrerer hvor 5G må overta for 4G:

Oppgaver i hvit sone kan håndteres av 4G, mens oppgaver i grå sone krever 5G. Bilde: Skjermdump, Telenor/GSMA

Låner spektrum

Samme dag som nyheten ble presentert i Barcelona, fikk Telenor bekreftelsen selskapet har ventet på fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: De får lov til å bruke ekstra spektrum under 5G-testene. Spektrumet det er snakk om fungerer til vanlig som en reservebeholdning myntet på radiolinje, altså er det ikke i daglig bruk. Det kommer godt med når det skal settes nye rekorder i norsk mobilsammenheng.

Zetterberg benyttet anledningen til å understreke at nettopp spektrum er helt sentralt for 5G-utviklingen. Spesielt poengterte han at de lavere frekvensene, her forstått som 700 MHz-båndet, blir avgjørende for dekningen.

– I Norge har vi enten gamle hus med tjukke vegger, eller hypermoderne bygninger som fungerer som rene faradaybur. Vi trenger frekvenser i lave bånd for å dekke også slike steder med 5G, sa Zetterberg.

Teknologidirektøren la til at selskapet står foran store investeringer som en del av 5G-satsingen. Hva slags summer det er snakk om, blir et definisjonsspørsmål. På mange måter er dagens fiberutbygging allerede en del av den kommende 5G-satsingen ettersom basestasjonene må mates med fiber for å møte kapasitetskravene i 5G. I dag er omtrent 60 prosent av Telenor Norges basestasjoner satt opp med fiber.

Nye brukeropplevelser

I en pressemelding skriver Telenor at 5G vil gi kundene helt nye brukeropplevelser som de aldri har sett maken til. I tillegg til å være plattform for mobilnettet, vil 5G også kunne brukes til intelligent trafikkstyring og koble alt fra bilen din til smarte gatelys til Internett.

– 5G vil bli veldig viktig på flere samfunnsområder. For eksempel trenger kanskje helsevesenet mange flere nettverkstilkoblede hjelpemidler for å kunne tilby tjenester der de trengs i et lokalmiljø. Et annet eksempel er automatiserte fabrikklokaler med roboter og mennesker i produksjonslokalene, sier Zetterberg.

Kapasiteten i 5G er enorm, Telenor sammenligner den med en åttefelts motorvei med fartsgrense på 1000 km/t. Enheter innenfor dekning skal oppnå hastigheter på mellom 1 og 10 Gbit/s.