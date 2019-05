Telenor skrur opp bredbåndsprisene

Fra første juli må Telenors bredbåndskunder betale 40 kroner mer enn før når bredbåndsregningen kommer. Unntaket er kundene som har dette gjennom avtaler i borettslag eller sameier.

Prisøkningen gjelder for både fiber- og hybridfiber (HFC)-kunder.

Som plaster på såret setter også Telenor opp hastigheten på noen av bredbåndsabonnementene. Prosentvis vil de som i dag har de laveste hastighetene få mest, mens kunder med 500 Mbit/s ikke får noen økning i det hele tatt.

Hastighet i dag Blir til Gir økning på 50 Mbit 75 Mbit 50 prosent 100 Mbit 150 Mbit 50 prosent 250 Mbit 300 Mbit 20 prosent 500 Mbit 500 Mbit Ingen økning

For hybridfiberkunder vil for øvrig hastighetsendringene kun gjelde for nedlasting, mens de «ekte» fiberkundene med symmetrisk linje vil kunne skryte av høyere hastigheter begge veier.

Mener det er behov

Fra Telenor får vi vite at det er omtrent en halv million kunder som fra første juli får høyere bredbåndshastigheter.

– Bakgrunnen for oppgraderingen er det sugende behovet for god kapasitet på hjemmenettet. Vi ser fortsatt at den samlede trafikken i Telenors bredbåndsnett øker med rundt 50 prosent i året. Bruken av bredbånd i en gjennomsnittlig husholdning øker derfor år for år. Kundenes krav til båndbredde øker tilsvarende, skriver Telenors informasjonssjef Magnus Line i en e-post til Tek.no.

(Kilde: Telenor)