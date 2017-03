Telenor legger ned Djuice - flytter alle kundene over

Telenor har lenge operert Djuice-merket som et merke rettet mot de litt yngre kundene, og stort sett også hatt lavere priser der.

Nå mener Telenor at tiden er kommet for å legge ned Djuice-merket. Alle Djuice-abonnementene endrer derfor navn til Telenor nonstop, og kundene får Min Sky og data rollover inkludert.

– Bedre og enklere

Kundene skal fra og med i dag få beskjed om hvilke betingelser som gjelder for deres nye abonnement, betingelser som skal være de samme som eller bedre enn det de har hatt tidligere. Nonstop-abonnementene vil ikke selges til nye kunder.

– Djuice og Telenor har allerede felles IT-plattform, salgsorganisasjon og kundeservice. Djuice er med andre ord tett knyttet til Telenor, og vi ser også at kundene i stor grad oppfatter det slik. Når vi nå slår sammen merkevarene, gjør vi det bedre for kundene – og enklere for oss selv. Kundene får alle Telenor-fordelene – inkludert ubegrenset lagring i Min Sky – til samme pris som de har i dag. Og vi blir en mer fokusert Telenor-organisasjon, sier Bjørn Ivar Moen, leder av Mobil i Telenor, i en pressemelding.

Lurer du på hvilket abonnement som passer best for deg? Sjekk vår mobilkalkulator

Trenger ikke bytte sim-kort

Kundene trenger ikke foreta seg noe, ei heller bytte sim-kort. Mitt djuice og Mine sider vil fungere som før.

Telenor skriver at de mener Telenor nå er godt posisjonert til å håndtere unge voksne-målgruppen selv, og de inviterer samtidig til pressekonferanse tirsdag i neste uke hvor de skal fortelle hva målgruppen har i vente fra dem.