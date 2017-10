Telenor lanserer nytt bonusprogram for familier

Det er ikke lenge siden Onecall lanserte FamiliePakka, og nå kommer Telenor med sin satsing mot familier.

Del én er kalt Familiebonus, og belønner familier som er lojale mot Telenor og har flere produkter fra selskapet. «Familien» får en halv gigabyte bonusdata hver måned for hvert Telenor-produkt de har.

Kravet er at du må ha minst tre produkter, men ellers er Telenors tilbud ganske fleksibelt, og ikke minst uten ekstra kostnad. Til forskjell fra Onecalls tilbud har fortsatt hver kunde også sin opprinnelige datapakke.

Hvem som helst kan være med

Vi har skrevet «familie» i klammer, fordi Telenors nye tjeneste ikke stiller noen krav til faktisk slektskap for å opprette det de kaller en familie. Det betyr altså at en vennegjeng med Telenor-abonnement kan definere seg som en familie, og det er heller ingen begrensninger i antall medlemmer i familien. Du kan imidlertid bare være medlem i én familie samtidig, og du kan også ha Familiebonus med kun ett medlem om du skulle ha nok produkter selv.

Både privat- og bedriftsabonnement teller, og det samme gjør mobile bredbåndsabonnement, Swap, fast bredbånd og hjemmetelefon. Kontantkort er ikke med, ei heller produkter fra Telenors underselskaper som Canal Digital, Talkmore og Dipper.

Bedriftsabonnement får heller ikke tilgang til å bruke av bonusdataene, de teller kun for opptjening. I utgangspunktet er det fritt frem for familiemedlemmene å bruke av bonusdataene, men familien kan også ha en sjef som har ansvaret for å fordele dem. Dataene brukes før dataene du har inkludert i ditt opprinnelige abonnement, og er også omfattet av data rollover.

Samme regler gjelder som for vanlig rollover; du kan maks rulle over like mye som du har bonusdata. Familiebonus aktiveres ellers i Mitt Telenor-appen, og på lanseringen på Fornebu torsdag var Telenor opptatt av å fremheve at deres tilbud ikke er et «svar» på Onecalls lansering.

Som kjent er ikke Telenor prisledende i noen særlig stor grad, men Familiebonus kan i det minste sukre pillen for familien litt om du for eksempel allerede har bedriftsabonnement og hjemme-bredbånd fra Telenor.

Ny familie-app

Telenor lanserer også en ny app kalt Min Familie. Dette er funksjonalitet Telenor i utgangspunktet forsøkte å utvikle selv, men etter hvert bestemte seg for å lisensiere fra det amerikanske startup-selskapet Picniic.

Men til forskjell fra Picniic, som koster minst 50 dollar (cirka 400 kroner) i året, tilbyr Telenor Min Familie gratis.

Min Familie er Telenors nye app for familier. Du trenger ikke være Telenor-kunde for å bruke den. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Appen har som hensikt å hjelpe familier med å organisere hverdagen, være det seg kalendere, middagsplanlegging, handlelister, oppgaver eller liknende.

Appen kan dessuten brukes til å holde styr på hvor familiemedlemmene oppholder seg, om det er ønskelig. Telenor viser til en undersøkelse Kantar TNS har utført, som viser at åtte av ti foreldre har et behov for hjelp til å organisere dagliglivet.

– Å glemme planer eller å huske å kjøpe inn middag, er vanligste utfordring i en stressende familiehverdag, men også å finne viktige dokumenter eller passord. Hvis du heller ikke har kontroll på alle hentinger, dugnader, treninger og avtaler, synkroniserer Min Familie-appen enkelt alle aktivitetene for deg, i tillegg til å samle dokumenter og passord, sier leder for mobil i Telenor Norge, Bjørn Ivar Moen.

Min Familie-appen blir tilgjengelig for alle, ikke bare Telenor-kunder, og Telenor understreker at versjonen som lanseres i dag er versjon én, og skal utvikles videre fremover.

– Vi ser for eksempel for oss matbestilling, bestilling av husvask og liknende direkte i appen. I tillegg jobber vi med en digital assistent, men dette kommer på et senere tidspunkt, sa Erik Skotvedt fra Telenors innovasjonsprogram på lanseringen.

Det gjelder også hvordan appen skal knyttes tettere mot Telenor og Telenors tjenester.