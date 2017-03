Telenor lanserer nye abonnementer med fri musikkstreaming

Forrige uke ble det klart at Telenor legger ned ungdomsmerkevaren Djuice, og i dag lanserte Telenor sin nye satsing mot den samme målgruppen: Konseptet «Yng» (kort for Young).

– Dette skal på ingen måte være et nytt Djuice. Det er en aldersbegrenset satsing, og noe mer enn bare et sett abonnementer. Det er en strategisk satsing på fremtidens Telenor-kunder, med skreddersydde abonnementer og unike fordeler som skal selges i alle Telenors salgskanaler, sa tidligere Djuice-sjef, nå leder for Telenor Yng, Thomas Barre, på en pressekonferanse tirsdag.

Kun for deg mellom 18 og 28

Yng-abonnementene er kun tilgjengelig for kunder mellom 18 og 28 år, og har altså en del nye fordeler sammenliknet med Telenors vanlige Frihet-abonnementer.

Først og fremst får kundene det som Telenor kaller «Music Freedom», som betyr at de kan streame så mye musikk de vil uten at det spiser av den inkluderte datamengden. Foreløpig er det Spotify, Tidal, Google Play Music og Apple Music som er omfattet, men Telenor er også åpne for dialog med andre tjenester som vil inn under nulltakseringen.

Slik nulltaksering er i utgangspunktet problematisk sett opp mot EU-reguleringen om nettnøytralitet, men Telenor mener å ha sitt på det tørre ved at de automatisk legger på en ny datapakke på toppen når den inkluderte datamengden er brukt opp, fint kalt «Autobooster».

Litt mer konkret er det 1 GB ekstra som legges til, og kunden faktureres 49 kroner hver gang det skjer. Autobooster kan ikke skrus av, og det mener Telenor gjør at ingen tjenester blokkeres mens andre holdes åpne, og at de derfor snor seg rundt kravet om nettnøytralitet.

Kundene skal for øvrig få varsel på SMS når Autobooster aktiveres.

– Uproblematisk

Onecall kom i Forbrukerombudets søkelys da de lanserte «fri» nettradio til kundene i Nordland tidligere i år. Morselskapet Telia sa da at slik de oppfattet nettnøytralitetsreglene, så var de nødt til å sperre for fri nettradio så fort du nådde taket på datakvota.

I Sverige havnet nemlig Telia i konflikt med Post- och telestyrelsen etter å ha tilbudt nulltakserte tjenester som gjaldt også etter at kundenes datakvote var brukt opp.

Telenors informasjonssjef Anders Krokan sier til Tek.no at de ikke har klarert dette med myndighetene før lansering.

– Vi mener det er uproblematisk og har derfor ikke hatt behov for det. Vi har tilpasset abonnementene for å være helt innenfor prinsipper om nettnøytralitet, sier Krokan.

Tek.no har forsøkt å få tak i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å høre deres vurdering av Telenors løsning, men foreløpig uten hell.

Music Freedom gjelder for øvrig også innenfor EU og EØS.

«Data Switch»

Yng-kundene får også anledning til å bytte ut fri tale med 60 samtaler i måneden og 1 GB ekstra data i abonnementet. Om du ringer mer enn 60 samtaler en måned vil det koste én krone per samtale.

Kunder som benytter seg av Telenors Swap-løsning og tegner Yng-abonnement får dessuten den såkalte Swap pluss-forsikringen på kjøpet. Den gir kundene full dekning ved skade eller tapt mobil, også ved vannskade eller tyveri, mot en egenandel på 500 kroner.

Telenor Yng vil komme som fem ulike abonnement, alle med data rollover, fri fart og ubegrenset bildelagring i Min Sky.

2 GB til 249 kroner i måneden

4 GB til 299 kroner i måneden

6 GB til 329 kroner i måneden

8 GB til 399 kroner i måneden

12 GB til 499 kroner i måneden

Om vi ser på vår mobilkalkulator ser vi at Telenor-abonnementene plasserer seg sånn midt på treet om vi kun ser på datamengde, men at det kan være gunstig om du har for vane å streame mye musikk.

Samtidig får du for eksempel 20 GB hos Hello for 399 kroner i måneden, så om du kun ser på data og ikke regner med fri EU-roaming og andre fordeler, er det ingen tvil om at du kan få mer data andre steder for en billigere penge.

Telenor har for øvrig knyttet til seg profiler som fotballspillerne Martin Samuelsen og Ada Hegerberg, alpinistene Nina Løseth og Alexander Aamodt Kilde, youtuber Jonas Navarsete og cosplayer Tine Marie Riis i en stor reklamekampanje for Yng.