Telenor lanserer data rollover i dag, og Telias svar er «rett rundt hjørnet»

Saken er oppdatert: Halvannen time etter publisering ble vi kontaktet av Telias kommunikasjonsrådgiver Kristian Fredheim, som opplyser om at de også vil lansere en rollovertjeneste innen kort tid.

Tidligere i februar ble ICE.net første norske operatør med nyheten «data rollover». Tjenesten lar deg «rulle over» inkludert mobildata du ikke bruker opp i løpet av måneden, slik at du får mer data å bruke i neste periode av abonnementet. Det tok ikke lang tid før Talkmore og OneCall også kom på banen og lanserte sine egne tilbud nesten identiske til ICE.

Nå vil også Telenor være med på leken. Fra 1. mars vil kunder hos både Telenor og djuice begynne å samle opp mobildata de betaler for som fortsatt står ubrukt i slutten av måneden. Tilbudet gjelder kun for abonnement som fortsatt er i salg.

Bjørn Ivar Moen, leder for Telenors mobilvirksomhet. Foto: Kurt Lekanger, Tek.no

– Kundene har vist stor interesse for Data Rollover, og vi ser at flere kunder ikke alltid bruker opp sine månedlige datapakker. Ved å tilby Data Rollover tilrettelegger vi for en mer fleksibel og effektiv mobilhverdag, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobil i Telenor Norge, i en pressemelding.

Man kan spare like mye data ekstra som man har i abonnementet sitt. Altså kan du spare opp inntil 3 GB ekstra data dersom du betaler for et 3 GB-abonnement. Datamengden du «ruller over» har ingen utløpsdato, i motsetning til Talkmores rollover-tjeneste, hvor dataen du sparer opp kun er tilgjengelig for bruk i én måned. Oppdatert: Nå har også Talkmore endret prinsipp slik at oppspart mobildata er tilgjengelig for bruk i ubegrenset tid.

Telenor opplyser at kunder av mobile bredbånd vil få tjenesten aktivert fra april.

Hvilke planer har de andre norske operatørene?

Resten av de norske operatørene har vært stille når det gjelder deres egne planer om en tilsvarende tjeneste, men i hvert fall én av dem har planer om å lansere noe snart:

Chess-sjef Arve Andreassen sier Chess jobber med å lansere en tilsvarende rollover-tjeneste. Foto: Helge Skodvin

Chess:

– Chess kommer til å lansere sin løsning i mars når vi har fått den tekniske utviklingen på plass, sier Chess-sjef Arve Andreassen.

– Man vil hos Chess også rulle over data som blir igjen av eventuelle datapakker du kjøper i løpet av måneden.

Akkurat som hos de andre operatørene tilsvarer mengden du kan «rulle over» abonnementet du har kjøpt, men vi får opplyst om at også tilleggsdatapakker kan overføres til neste måned.

Telia:

Telia vil ikke si noe om deres konkrete planer for et lignende tilbud, men opplyser at de «følger med» på situasjonen.

– Våre kunder er flinke til å tilpasse sitt eget databruk, og vi ser at tendensen er at flere kunder beveger seg oppover og kjøper abonnement med mer data inkludert når de har behov for det. Når det er sagt, vurderer vi fortløpende hva våre kunder etterspør, så vi får se hva tiden bringer, sier kommunikasjonsrådgiver i Telia Kristian Fredheim.

Oppdatert uttalelse fra Telia:

Selvsagt vil også vi i Telia lansere Rollover til våre kunder. Vi har jobbet med dette i en god stund og lansering av Rollover-data til Telia-kunder er rett rundt hjørnet, skriver Fredheim i en ny e-post til Tek.no, og legger også til:

– Vi vil lansere en Rollover-løsning som alle våre kunder er fornøyde med og forstår. Slik unngår vi å måtte justere produktet etter én dag på grunn av at andre konkurrenter pakker det inn på bedre vis, slik eksempelvis Talkmore måtte gjøre etter OneCall sin lansering av Ta Med Data. OneCall sin løsning var lettere forståelig og bedre illustrert. Kort fortalt et enkelt valg for alle kunder å ta stilling til.

Thomas Sandaker i Hello sier de følger med på markedet, men at de ikke har noen konkrete planer ennå.

Hello:

– Vi følger med på markedet og ser at dette er noe flere har kastet seg på. Vi har ikke tatt stilling til om vi vil lansere noe lignende, sier administrerende direktør Thomas Sandaker.

Komplett Mobil:

Komplett vil ikke kommentere sine planer fremover, men opplyser at de anser sine svært gunstige priser som gode nok til å konkurrere med rollover-tjenesten.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle produkter og tjenester som skal være attraktive for våre kunder. Det skal også sies at Komplett Mobil sine priser ligger betydelig lavere enn aktørene som allerede har kommet med rollover-tjeneste, sier administrerende direktør i Komplett Mobil Haakon Dyrnes.

Chili Mobil:

– Vi jobber med vår variant av roll-over som vi skal lansere i Mars måned. Vi mener at det å ta med seg data bare til neste måned har begrenset verdi for kunden og gjelder kun de kundene som egentlig ikke bruker datakvoten sin uansett, sier Chili Mobil-sjefen Lars Ryen Mill.

