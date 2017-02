Telenor advarer mot farlig løsepengevirus som er på ferde i Norge

Såkalt «ransomware», som kan oversettes til løsepengevirus på norsk, er en sleip type ondsinnet programvare som krypterer filene på datamaskinen din og krever penger for å gi deg dekrypteringsnøkkelen. Nå advarer den norske telegiganten Telenor mot stor spredning av et slikt virus i Norge.

På sin Facebook-side opplyser Telenor nemlig at de har registrert høy forekomst av et løsepengevirus kalt TorrentLocker.

Falske betalingspåminnelser

Viruset sprer seg via e-poster som utgir seg for å være betalingspåminnelser for fakturaer. E-postene er norskspråklige, og avsendernavnene er også gjerne typisk norske.

Ikke veldig ulikt cryptolocker-problemet mediehuset vårt opplevde i fjor, altså.

E-postene kommer med et filvedlegg i zip-formatet, og det er denne som installerer løsepengeviruset på maskinen din. Oppfordringen er altså å ikke åpne disse filene. Ifølge Telenor kommer også noen av e-postene uten vedlegg, men i stedet med en lenke som laster ned viruset fra nettskytjenesten Dropbox.

Slik ser de farlige e-postene ut. Foto: Facebook/Telenor

Nordmenn allerede rammet

Ifølge flere av kommentarene på Telenors Facebook-innlegg har en rekke norske brukere allerede blitt rammet av løsepengeviruset. Telenor skriver i et svar på en av kommentarene at de ikke kjenner til noen løsning dersom man er rammet.

Som blant andre sikkerhetsselskapet TrendMicro tidligere har rapportert er TorrentLocker, som først ble oppdaget i 2014, et beryktet løsepengevirus som har rammet brukere fra hele verden. Generelt oppfattes ransomware-fenomenet som en av de største truslene på Internett, og til og med FBI har tidligere uttalt at det er lite man kan gjøre om man rammes av virusene.

Noen løsepengevirus er ekstra utspekulerte: Denne varianten låser opp filene dine dersom du sender viruset videre til vennene dine »