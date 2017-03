TAG Heuer satser videre på smartklokker

Sveitsiske TAG Heuer er viden kjent for sine analoge armbåndsur, men fant for noen år siden ut at de kunne tenke seg å ha et bein inn i det voksende smartklokkemarkedet også.

Så hadde det seg derfor slik at de slapp sin «TAG Heuer Connected» på tampen av 2015 – en ganske anstendig utseende klokke i titan og safirglass med en prislapp på 1500 dollar.

Og skulle ikke det holde, kunne du i fjor plukke den opp i en luksusutgave med gull og kalveskinn til 9900 dollar.

Blir modulær

Foto: Intel

Foto: Intel

TAG Heuer er tydeligvis fornøyde med hvordan klokka har gjort det i markedet, for nå satser de videre – stadig i samarbeid med Intel – på en modulær utgave.

Barnet har fått navnet TAG Heuer Connected Modular 45 og skal koste fra 1650 dollar eller nærmere femten tusenlapper. Modulært betyr at du selv skal kunne «sette sammen» klokka etter dine egne ønsker med tanke på farger, reimer, spenner, fester og andre moduler.

Så når du får på delene i gull eller diamanter vil den naturlig nok koste langt mer.

Og når uret til slutt blir teknologisk akterutseilt vil du kunne bytte ut den delen – eller hele sulamitten om du vil – i noe mekanisk.

Andoid Wear 2.0

En smartklokke må nødvendigvis ha et operativsystem, og det er i form av Androis Wear 2. Av rene tekniske ting har armbåndsuret GPS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC og mikrofon sånn at du kan prate til den – en taleassistent skal nemlig også være underveis.

Den er vanntett og har en 1,39-tommers AMOLED-skjerm, mens tykkelsen ligger på 13,2 millimeter. Hele sulamitten skal drives av en Intel Atom Z34XX-prosessor og ha en batteridriftstid på rundt tretti timer.

Mer info finner du på TAG Heuers hjemmesider.

Smartarmbånd eller smartklokke?

Det finnes massevis av alternativer >>>

(Kilde: The Verge)