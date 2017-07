Svetter du mye med VR-briller? Denne kan løse problemet

Det dukker stadig opp nye produkter og konsepter som er ment å fikse på de mange problemene som teknologien ennå sliter med. Nå har det kommet enda et, og denne gangen er det komforten som skal forbedres.

Som UploadVR melder har det dukket opp et nytt produkt på folkefinansieringsnettstedet Indiegogo som tar sikte på å avhjelpe svetting ved VR-bruk, noe som er et relativt utbredt problem.

MagLev-vifter

Produktet heter ViveNChill, og som navnet antyder dreier det seg om en kjøleløsning laget for VR-brillene HTC Vive. Produktet består i hovedsak av et par vifter som festes til Vive-brillene og som sørger for luftkjøling av pannen og området hvor skumputen er i kontakt med huden.

ViveNChill. Foto: ViveNChill

Innretningen plugges inn i USB-porten på Vive-brillene. Viftene er plassert på hver sin side på toppen av brillene. De har et støynivå på under 25 dB, altså veldig lavt, og har beskjedne dimensjoner på 3 cm x 3 cm og vekt på 40 gram.

Skal fungere

UploadVR har selv testet produktet og kan bekrefte at det faktisk fungerer og lykkes med å holde svetten på avstand, selv om luftstrømmen ikke er spesielt kraftig. En annen, tidlig anmelder på YouTube kunne også bekrefte at ViveNChill fungerer, men at man faktisk kan risikere å bli litt for avkjølt.

Produktet hadde et mål på beskjedne 5000 dollar på Indiegogo, og har samlet inn 14 500 dollar hittil, så produksjonen er altså sikret. Prisen vil ligge på ganske beskjedne 32 dollar, og utsendelsene skal starte i september. Les mer på Indiegogo, og se også video under for mer informasjon.

