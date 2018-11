Svensk strømmeguide lanserer i Norge

Mens de fleste av oss bare trenger én strømmetjeneste for musikk, hvor omtrent all musikk er samlet på ett sted, er vi nødt til å abonnere på en haug av TV- og film-strømmetjenester for å få tilgang til «alt» av videoinnhold.

Én av de store ulempene med dette, bortsett fra prisen, naturligvis, er at det ikke er så lett å vite hvilken strømmetjeneste som faktisk har serien eller filmen du vil se på.

Dette skal den svenske tjenesten Playpilot, som lanseres i Norge i dag, hjelpe til med.

Det finnes allerede tjenester som kan dette, som Apples innebygde TV-app, Justwatch eller den norske tjenesten Filmgrail. Ifølge pressemeldingen til Playpilot kan imidlertid de by på en mer sosial løsning på problemet.

Sveip deg til riktig film

Playpilot er tilgjengelig på deres egen nettside, hvor tekst og knapper foreløpig ser ut til å være en salig blanding av engelsk og svensk. Norsk språkdrakt skal være klar veldig snart, men søkeresultatene ser i hvert fall ut til å stemme allerede nå.

Du kan sveipe gjennom filmer for å finne noe både du og vennene dine vil se. Ulempen er at det fordrer at alle vennene dine har appen og at du til slutt abonnerer på tjenesten hvor filmen er tilgjengelig. Foto: Playpilot

I tillegg slippes tjenesten som en egen app til både iOS og Android. Playpilot-appen byr på en funksjon de kaller Matchlister, som de selv beskriver for «Tinder for video». Den går ut på at du og vennene dine alle sitter med hver deres mobil og sveiper venstre for filmer dere vil se, eller høyre for filmer dere ikke vil se. Deretter forteller appen hvilke filmer alle har sveipet til venstre for. Da har dere funnet kveldens film, uten så mye krangling.

En liten ulempe med dette kan være at du er nødt til å abonnere på tjenesten hvor filmen er tilgjengelig, hvis ikke blir det fort en dyr affære.

Du kan også følge kjente filmkritikere for å se deres vurderinger, spillelister og anbefalinger, og deretter se hvilke strømmetjenester som har disse filmene.

Enkelt og greit grensesnitt

På hver film- eller TV-serie-tittel kan du se hvilke tjenester som tilbyr den. Foto: Skjermdump, Playpilot

Vi tok en rask titt på Playpilots nettside og registrerte en bruker. Selv om administrerende direktør i Playpilot, David Mühle, skriver til Tek.no at de ser på Apples TV-app som sin nærmeste og største utfordrer, synes vi dette ligner mer på norske Filmgrail enn Apples tjenester.

Kjernefunksjonaliteten er enkel: Du søker opp en film eller en TV-serie du vil se på, og du får oversikt over hvilke strømmetjenester som tilbyr den – til enten månedlig abonnementspris eller som individuell leiepris.

Du kan filtrere innholdet som vises basert på strømmetjenestene du abonnerer på. På mobilappen gjør du dette i profilen din hvor du huker av for tjenestene du abonnerer på, mens på nettet er du nødt til å huke av øverst i søkefeltet i et separat filter. Merk at disse filtrene ikke er de samme selv om du er logget inn med samme bruker.

– Vokser raskt

David Mühle, administrerende direktør i Playpilot.

David Mühle skriver i en e-post til Tek.no at de har vokst raskt i Danmark og Sverige, og gleder seg nå til å komme inn på det norske markedet.

– Vi har over 70 000 registrerte brukere nå, og vi vokser raskt. Den største veksten har vært i de siste to kvartalene. Nå tar vi steget fullt ut og inkluderer norske tilbydere som NRK og TV2 Sumo også i appen vår, forteller Mühle.

På spørsmål hvordan de tjener penger sier Mühle bare at fokuset foreløpig er å vokse og lage det beste produktet og brukeropplevelsen som er mulig.