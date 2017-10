Sveip i bue for å bytte app med iPhone X

Det har blitt en drøy måned siden Apple lanserte nye telefoner, og sjølvaste krumtappen i utvalget, iPhone X, skal øyeblikkelig i salg. Nå begynner det å dukke opp videoer av telefonen i vanlig bruk, og én av disse viser en funksjon det ikke var mye fokus på under selve lanseringen; hvordan man enklest bytter mellom apper.

Ble ikke vist frem ved lansering

På lanseringen ble apper i all hovedsak vist frem ved at de Apple-ansatte gikk tilbake til hjemskjermen, før de hentet frem en ny app. Siden telefonen ikke har hjem-knapp gjøres også dette med et sveip, men det sveipet går rett oppover fra bunnen. Et litt kortere sveip av samme type henter frem en mer tradisjonell appveksler.

Les vår sniktitt på iPhone X fra lanseringen »

I den korte snutten du kan se nederst i denne saken er det selve appvekslingen det handler om. For å bytte fra app til app trenger du nemlig bare å sveipe i en bue mot høyre eller venstre nederst på skjermen. Appene kommer inn på skjermen med en bevegelse som følger selve sveipet, og det hele ser svært enkelt og kjapt ut.

Løsningen minner kanskje mest om den man tidligere kunne bruke ved å sveipe inn fra skjermkanten på iPhone og iPad for å bytte mellom de sist brukte appene.

iPhone X blir vekselvis omtalt som iPhone 10 og iPhone X. Som i OS X-tidene er altså X-en fortsatt romertallet for ti - så vil det vise seg hvilket faktisk navn som setter seg. Uansett snakker vi om den ubestridte toppmodellen fra Apple, med en 5,8 tommer stor OLED-skjerm, heftige kamera foran og bak og knapt noen rammer rundt skjermen i det hele tatt - foruten en liten leppe øverst der frontkamera og sensorer sitter.

Spennende teknologi over skjermen

Dette blir også Apples første telefon du kan sende såkalte animojis fra. Dette er heftigere teknologi enn det kanskje høres ut som, ettersom løsningen baserer seg på en sensor i toppen av skjermen som minner mye om Xbox-tilbehøret Kinect.

Den projiserer et rutemønster på ansiktet ditt, som to kamera bruker til å lese av bevegelser og dybdeinformasjon. Potensielt kan løsningen brukes til veldig mye mer enn å pynte iMessage-meldingene dine med leende pandabjørner.

Samme teknologi brukes også til å drive Face ID-låsen som tar over for Touch ID. Ettersom det ikke er noen hjem-knapp på iPhone X er naturligvis den vanlige fingerleseren ikke å finne her.

Det er mange mobilprodusenter som har lansert mobiler med heldekkende skjerm i år. Ta en titt på denne hendige guiden for å få hjelp til å velge »