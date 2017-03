Superkjappe lasere kan gi oss datamaskiner som er 100 000 ganger raskere enn dagens

Det finnes ikke rent få nye prototypeteknologier som lover oss revolusjoner en gang inn i fremtiden, og selv om fint lite av det ennå er blitt realisert er det alltids spennende å se hva forskerne får til. Som Engadget melder har amerikanske forskere nå syslet med en laserløsning som visstnok kan gi oss lynraske datamaskiner.

Det er University of Michigan og et knippe forskere fra andre institusjoner som står bak det nye, lovende eksperimentet. Løsningen går ut på å bruke såkalte femtosekundlasere til å flytte elektroner gjennom halvledere på en mye raskere og mer effektiv måte enn med konvensjonell teknologi.

Korter ned «reisetiden»

Forskerne forklarer at i en tradisjonell halvleder har elektroner en tendens til støte inn i hverandre og avgi energi i form av varme, noe som er lite effektivt. Med den nye løsningen benyttes i stedet lasere til å «guide» elektronene for å gjøre reisetiden så kort at det er statistisk usannsynlig at elektronene krasjer inn i hverandre.

Slik illustrerer forskerne det som skjer. Foto: University of Michigan/Regensburg

For å oppnå dette brukte forskerne en halvleder av materialet gallium-selen som de bombaderte med laserpulser så korte som 100 femtosekunder. Ett femtosekund er det samme som én milliondel av ett milliarddels sekund, altså ubegripelig lite. Disse pulsene setter elektronene i bevegelse, og ved å manipulere selve halvledermaterialet kunne forskerne «styre» retningen til elektronene.

100 000 ganger høyere klokkefrekvenser

– Alle ble umiddelbart oppstemte fordi det kan bli mulig å utnytte dette prinsippet til å bygge datamaskiner i fremtiden som opererer med makeløse klokkefrekvenser – 10 til 100 000 ganger raskere enn den beste elektronikken som finnes nå, uttalte professoren som ledet eksperimentet, Rupert Huber.

De tekniske findetaljene er naturlig nok ganske kompliserte, men kan studeres i selve forskningsdokumentet (krever betaling) om du har lyst til å fordype deg. Som alltid mer eksperimentelle løsninger vil det nok gå lang tid før teknologien eventuelt blir mulig å nyttiggjøre på en praktisk måte, så det er nok ingen vits i å holde pusten riktig ennå.

