Super Nt er en uoffisiell Super Nintendo

Nintendo lanserte nylig sin søte lille SNES Mini, en minikonsoll med 21 innebygde spill, basert på Linux og et avansert emulatorsystem. Men for noen holder det ikke med emulatorer og lukkede systemer – og disse vil nok glede seg over annonseringen av Super Nt.

Super Nt selges i tre versjoner, inkludert denne. Foto: Analogue

Ikke emulator

Dette er i praksis en ny Super Nintendo – det originale brikkesettet er gjenskapt på en FPGA-brikke, og det skal være helt autentisk. Der både SNES Mini og de mer vanlige, Raspberry Pi-baserte modellene benytter seg av programvarebaserte løsninger for å «late som» de er SNES-konsoller, er denne maskinvarebaserte løsningen så nærme du kommer en ekte SNES uten å ha originalen.

Men selv om spillene fungerer akkurat som de ville gjort med ekte maskinvare, har Super Nt noen fordeler. Systemet byr på sylskarp video i 1080p og andre oppløsninger, samt en rekke filtermuligheter om du ønsker det. Lyden spilles av i 48KHz 16 bit stereo. Og selv om systemet støtter originale kontrollere, får det offisielle, trådløse kontrollere også.

I tillegg er systemet kompatibelt med alt av spillkassetter for SNES – ja, til og med originalt tilleggsutstyr som Super Gameboy, en dings som lar deg spille Gameboy-spill på SNES. Naturligvis er Super Nt også sonefri.

Analogue planlegger å slippe Super Nt i februar, men den kan allerede nå forhåndsbestilles via det offisielle nettstedet. For å demonstrere hvordan spill ser og høres ut med Super NT, har de lagt ut videoen du kan se i toppen. Den til høyre fokuserer på lyden.

