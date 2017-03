Strømmer du mye på Facebook? Nå har du en ny og artig funksjon å leke deg med

Facebook har den trappet opp videosatsingen sin ganske kraftig de siste årene, og i 2015 fikk tjenesten på plass støtte for visning av 360-gradersvideoer. Nå melder Facebook på hjemmesidene sine at de har tatt denne teknologien et steg videre.

Det er nemlig nå mulig å for alle brukere å strømme 360-gradersvideoer i sanntid på Facebook-plattformen, noe som altså gjør det mulig å dele litt mer interessante videoer av omgivelsene dine med venner og bekjente – for eksempel om man er på ferie.

Selskapet rullet ut den nye funksjonen allerede i fjor i en begrenset test, men nå har den altså blitt tilgjengelig for samtlige Facebook-brukere over hele verden.

Foto: Facebook

Krever bestemte kameraer

For å bruke den nye 360-gradersstrømmingen må man imidlertid være i besittelse av spesifikke kameraer, som Facebook sier de har «integrert» i tjenesten sin for å skape en mest mulig sømløs opplevelse.

Kompatible kameramodeller inkluderer Giroptic IO, Insta360 og ALLie Camera, i tillegg til mer kostbare og profesjonelle modeller som Z CAM S1 og Nokia Ozo. Ikke minst er også Samsungs rykende ferske Gear 360-kamera, som ble vist frem på selskapets store presentasjon nylig, også blant kameraene som støttes. Det jobbes det imidlertid med å bygge inn støtte for andre modeller også.

Samtidig med lanseringen av 360-gradersstrømming kunngjør Facebook også at tjenesten skal få på plass støtte for såkalt «spatial audio», altså 360-graders lyd som kan akkompagnere videoene. Dette krever selvsagt at kamera støtter denne teknologien. Denne støtten skal komme på plass snart.

Om du er interessert i å komme i gang med 360-gradersstrømming kan du sjekke ut Facebooks Live 360-side, hvor du finner den nødvendige informasjonen.

Nå har Facebook fått nesten alle Snapchat-funksjonene »