Støvsugerprodusenten Dyson satser 20 milliarder på «radikal» ny elbil

Britiske Dyson, mest kjent for sine kostbare støvsugere, luftrensere og avanserte bladløse vifter, har offentliggjort at de jobber med å utvikle en elbil.

– Nå har vi endelig anledning til å bringe alle våre teknologier sammen i et enkelt produkt. I stedet for å filtrere utslipp ved eksosrøret, har vi i dag muligheten til å løse det direkte ved kilden. Så jeg ville at dere skulle høre det direkte fra meg: Dyson har begynt arbeidet med en batterielektrisk bil, som skal lanseres innen 2020, skrev grunnlegger og administrerende direktør James Dyson i en e-post til alle Dyson-ansatte tirsdag.

Her er eposten James Dyson sendte til Dyson-ansatte i går. Foto: Dyson/Twitter

Hentet Tesla-ansatte

Han skriver at de allerede har begynt rekrutteringsarbeidet, og at teamet vil bestå av toppingeniører fra Dyson selv og nytt talent hentet fra bilindustrien. Elbilteamet teller allerede 400 hoder, og Dyson-sjefen skriver at de rekrutterer aggressivt. Selskapet skal blant annet ha plukket opp sjefer fra både Aston Martin og Tesla.

Han skriver også at han er klar for å investere to milliarder pund, altså rundt 20 milliarder kroner, i prosjektet.

Til The Guardian sier Dyson at de enda ikke har bygget noen prototype, men at den elektriske motoren er klar og at de jobber med to ulike batterityper som skal være mer effektive enn dagens elbilbatterier.

Dyson sier også at de ser seg nødt til å slippe nyheten nå etter at britiske myndigheter ved en glipp i fjor slapp et dokument som fortalte at de hadde gitt Dyson støtte til nettopp å utvikle en elbil.

Ingen sportsbil

Det skal imidlertid ikke bli en sportsbil, til tross for at den ligger an til å bli rimelig kostbar. Den vil også få Dysons luftrenserteknologier installert, slik at de inni bilen slipper å puste inn eksos fra øvrige biler.

– Vi har ikke noe eksisterende karosseri. Vi starter fra bunnen av. Det vi gjør er ganske radikalt, sier Dyson til The Guardian.

Dyson har god erfaring med å lage små, effektive elektriske motorer. Her Dysons mest avanserte støvsuger, V8. Foto: Dyson

Bilen skal utvikles ved nye fasiliteter i Hullavington i England, men det ligger an til at den vil bli bygget i Asia. Og det er også det som ser ut til å bli hovedmarkedet for Dyson-bilen.

– Hvor enn vi lager batteriet, det er også der vi kommer til å produsere bilen. Vi ser et veldig stort marked for bilen i det fjerne østen. Vi ønsker å være nær der markedene er, og jeg tror det fjerne østen har reagert (på elbiler) raskere enn Storbritannia eller Europa, sier Dyson.