Stort narkonettsted ble stengt av politiet

«Silk Road», den nettbaserte markedsplassen som av mange ble regnet som narkotika-handelens svar på nettbutikken Amazon, ble stengt i 2013. Det finnes imidlertid andre aktører i samme segment, og nå har det største av disse også blitt innhentet av lovens lange arm.

Som Wall Street Journal melder ble nemlig AlphaBay nylig stengt av amerikanske myndigheter som følge av en koordinert aksjon.

Saftig fortjeneste

I tillegg til å selge narkotiske stoffer skal AlphaBay blant annet også ha drevet med salg av falske kredittkort, stjålne kredittkort numre og våpen. Nettstedet tilhørte altså det såkalt «mørke» Internett som kun er tilgjengelig via den anonymiserende Tor-tjenesten.

Foto: AlphaBay

AlphaBay ble startet opp i desember 2014 og skal ha vært en av de største markedsplassene i sitt slag. Det vokste kraftig etter stengningen av den beryktede nettbutikken Silk Road i 2013 og skal ha vært svært lukrativt.

Som nettstedet Wired melder lå AlphaBays fortjeneste på anslagsvis mellom 600 000 og 800 000 dollar daglig, som tilsvarer mellom 5 millioner og 6,6 millioner kroner dagen.

Antatt grunnlegger funnet død

Stengningen av AlphaBay skjedde ikke uten dramatikk. Den antatte grunnleggeren av nettstedet, en kanadisk statsborger, ble nemlig funnet død i cellen sin etter arrestasjonen den 5. juli i Thailand, etter at han tilsynelatende tok sitt eget liv.

Utover dette er detaljene omkring hvordan nettmarkedet ble stengt noe uklare. Som Wired melder skal tusenvis av nettstedets brukere for øvrig ha flyktet til et annet marked kalt Hansa etter stengningen av AlphaBay, og på grunn av de store pågangen opplevde Hansa tekniske problemer og måtte sette en stopper for nye registreringer.

Hvem som blir den nye, uunngåelige Silk Road-etterfølgeren gjenstår å se, men det er tydelig at myndighetenes jakt på «Dark Web»-nettbutikkene fortsetter med uforminsket styrke.

Grunnleggeren av Silk Road fikk nylig den endelige dommen: Ross Ulbricht må sitte i fengsel til han dør »