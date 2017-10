Storoppdatering til Windows i dag: Dette er nytt

I dag begynner utrullingen av en enorm høstoppdatering til alle med en Windows 10-maskin. Oppdateringen går under navnet «Windows 10 Fall Creators Update», og erstatter altså «Windows 10 Creators Update» som vi fikk i vår.

Høstoppdateringen er i likhet med tidigere oppdateringer til Windows 10 helt gratis og finner veien til maskinen din via Windows Update. Dette skjer helt automatisk, enten du vil det eller ikke.

Vi har brukt høstoppdateringen en stund allerede, og her tar vi en gjennomgang av nyhetene oppdateringen bringer med seg for deg og maskinen din.

I Fall Creators Update kan du blant annet lage mapper på start-menyen, feste favorittnettsteder- og personer til menylinjen, lage historier av bilder og videoer, og regne med valuta med kalkulatoren.

Ny Bilder-app

Den gamle Bilder-appen har fått en stor oppdatering hvor fokus har gått fra å bare se på bilder eller videoer til å jobbe med dem og lage historier av dem. Om du likte Windows Movie Maker vil du sannsynligvis elske endringen, for her får du en superenkel måte å raskt sette sammen bilder og filmsnutter du har tatt, med musikk og tekst slik at de blir små historier.

Dessverre rakk ikke Microsoft å implementere de kuleste funksjonene i tide til Fall Creators Update skulle rulles ut. Dermed må du vente litt lenger på muligheten til å ta i bruk bakgrunner, animerte 3D-modeller og 3D-effekter i filmene. I demonstrasjonen fra Microsoft får vi blant annet se hvordan en animert dinosaur i full 3D jakter en jente bortover en fotballbane gjennom et forhistorisk landskap. Alt ved hjelp av «Mixed Reality».

Når historiene er ferdige kan de enkelt deles med andre på sosiale medier eller epost.

Mixed Reality Portal

Med høstoppdateringen får Microsofts Mixed Reality Portal en stor oppdatering. I det siste har det blitt lansert et vell av relativt rimelige AR-briller fra Acer, Asus, Dell med flere. Når du kobler dette tilbehøret til maskinen får du leke deg i ditt eget virtuelle rom, med mulighet til å dekorere det med en av de inkluderte 3D-modellene, eller de du laster ned fra remix3D.com.

Om du har en Windows 10-enhet med et kamera kan du også skanne hele rom, finne stoler, bord, hyller og benker, og leke deg med omplassering av disse.

Microsoft ser for seg at portalen og AR-tilbehøret blant annet vil gjøre det lettere å dekorere eller prøve ut ulike stiler hjemme når du skal pusse opp.

«Fluent design»

Om du er litt ekstra kjent med Windows 10 vil du kanskje legge merke til at Microsoft har introdusert et nytt overordnet design som de har kalt Fluent Design.

Med Fluent Design vil du se effekter som spiller på ulik belysning og dybde eller bevegelse når du jobber i Windows Utforsker eller bruker de innebygde Windows-appene.

Blant annet vil mange av Windows-appene imitere akrylmateriale, og spille på å være delvis gjennomsiktige til applikasjonene eller skrivebordet under. Dette spiller på dybde og lagfølelsen, og kan minne litt om Windows Vista- og Windows 7-menyene, eller Mac OS Yosemite.

Startmenyen, Windows Store, Bilder-appen og kalkulatoren er noen av appene hvor det nye designspråket allerede er i sving. Flere applikasjoner vil oppdateres fortløpende.

Edge

Noe av det som påvirker flest Windows 10-brukere er nok endringene Microsoft har på lager for nettleseren sin, Edge. Og ved siden av de vanlige «under panseret»-oppdateringene som gir X prosent høyere ytelse er det den innebygde PDF- og ebok-leseren som har fått mest kjærlighet i denne omgang.

Blant annet kan du nå få lest opp PDF-er eller ebøker for deg (i alle fall om de er på engelsk), og du kan annotere og tegne direkte i PDF-er. Høytlesningen fungerer helt greit for å få litt informasjon raskt, men særlig fortellerstemme har ikke Microsoft fått til, så krimboka bør du nok ta til deg på gamlemåten enn så lenge.

Endelig har også den innebygde PDF-leseren fått støtte for å fylle ut datafelter, slik at du ikke må skrive ut dokumentet og skanne det inn igjen om du vil gjøre endringer. Nå kan dessuten innholdsfortegnelsen ta deg rett til innholdet i det du klikker på, da PDF-leseren forstår linken mellom titler og sidetall.

Av andre små, men etterlengtede funksjoner, er det verdt å peke på at du endelig kan endre nettadressen til en favorittlenke, sette til side faner for senere, importere bokmerker fra andre nettlesere og feste favorittnettsteder til menylinjen. Om du har flere Windows 10-enheter knyttet til samme brukerkonto holder Edge også greie på hvor langt du har lest i et dokument eller på en nettside, slik at du kan fortsette fra der du slapp på andre enheter.

Edge har fått en rekke etterlengtede oppdateringer.

Sammenkobling med telefon

Nytt i Fall Creators Update er muligheten til å linke opp iPhone- eller Android-telefonen din til Windows 10-enheten. Koblet sammen forteller Microsoft at du skal kunne starte å surfe, lese epost og bruke apper på telefonen din, og så fortsette å bruke dem på Windows 10-maskinen din hvor du slapp når du kommer hjem eller inn på kontoret. Vi snakker altså om Microsofts svar på Apples Handoff, som sørger for sømløs samhandling mellom iOS- og MacOS-enheter.

Windows 10 har fordelen av at også Android-enheter er støttet, men ettersom du manuelt må sende over nettsteder du leser på mobilen via en egen app for at de skal dukke opp på Windows 10-enheten din er ikke funksjonen like sømløs som Handoff. Når det kommer til utveksling av data mellom for eksempel Microsofts Office-apper for iOS og Android med Office for Windows 10 skal disse heldigvis synkronisere innholdet mellom seg helt automatisk.

I øyeblikket er ikke den nødvendige appen som aktiverer disse funksjonene tilgjengelig i norske App Store, så vi har ikke fått prøvd dette selv.

App Guard

De fleste av oss mottar fra tid til annen skumle eposter som forsøker å lure oss. Kanskje til å laste ned en kritisk systemoppdatering som skal hindre maskinen vår i å bli ubrukelig, logge inn på et nettsted for å «bekrefte» at vi fortsatt vil være medlem av en tjeneste eller lignende. Ikke alle klarer å skille ut potensielt skadelig epost, og ender opp med å få maskinen sin infisert med skadevare eller virus som lastes ned i det de trykker på linken. Dette vil Microsoft nå til livs med sin nye App Guard.

App Guard er en ny funksjon til Edge-nettleseren som åpner alle epost- eller chatlenker du trykker på i et såkalt sandkassevindu på en virtualisert maskin i skyen. Dersom en lenke er av det skadelige slaget vil den dermed ikke klare å kjøre koden sin lokalt på maskinen din. Med andre ord: du kan altså interagere med siden som vanlig, men nettstedet kan ikke interagere med deg.

Håpet er at grepet vil redusere maskiner som blir infiserte med skadevare og virus, men Microsoft påpeker at App Guard ikke kan hindre kredittkortsvindel, så selv Edge-brukere bør fortsatt være på vakt dersom de blir bedt om å gi fra seg kredittkortinformasjonen sin.

Microsoft lover at du som Edge-bruker ikke vil merke at App Guard er aktiv, verken når det kommer til hastighet eller måten nettleseren oppfører seg på.

«Timeline» utsatt

Timeline-funksjonen ble ikke helt klar, men kommer senere, lover Microsoft.

Én funksjon som dessverre ikke ble klar i tide til dagens høstoppdatering er «Timeline». Denne visuelle tidslinjevisningen av blant annet dokumenter, programmer, nettsider og multimedia skulle la Windows 10-brukere bla seg bakover i tid, til forrige gang de jobbet i programmet, og ta opp igjen aktiviteten som om programmet aldri ble lukket. Dessuten ville Timeline la deg ta opp igjen arbeidet med dokumenter du startet å jobbe på fra andre Windows-PC-er eller iOS/Android-enheter.

Fra det lille Microsoft tidigere har vist frem av Timeline ser funksjonen unektelig ganske hendig ut, selv om bare Microsofts egne apper virker å være i sving i demoen.

Ifølge Windows Insider-sjef Dona Sardar i Microsoft var verken selskapet selv eller «Insiderne» som testet funksjonaliteten helt fornøyde ennå, men hun forteller at de jobber videre med Timeline og at den kommer «når den er helt klar».

Andre småoppdateringer

Ellers fører Windows 10 Fall Creators Update med seg en rekke småjusteringer og forbedringer. Operativsystemet skal nå være mer strømgjerrig ved å automatisk forstå hvilke apper som er inaktive og kan settes i strømsparemodus, og det skal kunne kjøre på ARM64-arkitekturen. Om du bruker Skype eller den innebygde epostklienten i Windows 10 kan du også se frem til lettere og raskere tilgang til favorittkontaktene dine, som du nå kan feste en snarvei til rett fra menylinjen.

Nå kan du gruppere elementer i Startmenyen, og feste både personer og favorittnettsteder til menylinjen.

Et nytt emoji-panel med støtte for flere emojier er på plass.

Videre kan kalkulator-appen regne med valuta, og et nytt emoji-panel med flere emojis (tilgang med Windows-tast og +) er på plass. Kobler du til en Tobii Eye Tracker kan dessuten personer med nedsatt bevegelse nå styre musepekeren utelukkende med øynene og skrive tekst ved hjelp av et skjermtastatur.

PS: Windows 10 Fall Creators Update rulles ut til over en halv milliard maskiner over de kommende ukene. Sjansen for at du står først i køen er ganske liten, men om du ikke vil vente på oppdateringen er det heldigvis en enkel sak å snike litt i den. Ved å gå til Microsofts nettsted og laste ned installeringsfilen for Fall Creators Update manuelt kommer du nemlig i gang på et blunk. Denne installeringsfilen bør være på plass i løpet av dagen.

