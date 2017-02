Gladnyhet til Ice-kunder: Bruker du ikke opp dataen din, får du mer data neste måned

Ice har allerede en stund vært vårt førstevalg i kategorien Lite data i kåringen av beste mobilabonnement som vi gjør hver måned.

Det hovedsaklig fordi de ikke tar betalt for overforbruk av data, men heller setter ned farten på abonnementet.

Data rollover

Nå gjør de dealen enda litt mer attraktiv, når de lanserer såkalt data rollover. Det betyr at kundene deres får overført det de eventuelt måtte ha av datakvote til overs når måneden er over til neste måned.

– Hvorfor betale for noe du ikke bruker? Det synes vi er feil, derfor lanserer vi data rollover slik at du ikke mister det du allerede har betalt for hver måned, skriver Ice i en e-post som gikk ut til kundene i formiddag.

Rollover-tilbudet gjelder både for den opprinnelige datakvoten og eventuelt ekstra datapakke om du har betalt for det.

Det gjelder forøvrig kun for mobilabonnement for privatkunder, og ikke mobilt bredbånd eller bedriftskunder.

Lurer du på hva som er det beste mobilabonnementet for deg? Sjekk vår mobilkalkulator

Det finnes en grense

Maksimalt vil du kunne rulle over like mye data som du har inkludert i abonnementet ditt, altså 1 GB om du har et 1 GB-abonnement, 2 GB om du har et 2 GB-abonnement og så videre.

Datamengden som rulles over vil ikke ha noen utløpsdato, og både eksisterende og nye kunder får tilbudet – riktignok bare i privatmarkedet.

Alle privatkunder skal få rolloveren inkludert i abonnementet sitt i løpet av mars, melder Ice.

Ice-nyheten er for øvrig den andre i rekken av det som kan se ut som policy-endringer i norsk mobilbransje denne uken.

Get annonserte tidligere i uken at de gir fri EU-roaming på alle sine mobilabonnement uten tillegg i prisen, et godt stykke i forkant av pålegget som ser ut til å tre i kraft 15. juni.

Ice skriver i kundemailen at også de i løpet av våren vil lansere nye abonnement med EU- og EØS-roaming inkludert.