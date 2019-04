Sto i kø i over ett år for Audi e-tron, og må vente i nok et halvår selv etter at bilen har kommet i salg

– Jeg betalte dem 20 000 kroner for å stå i kø for en bil, og da de ba meg signere en kontrakt i mars så gjorde jeg det. Men nå sier de at de ikke har noen eksakt dato for når bilen kan leveres. Jeg blir rett og slett forbanna, sier Roar Lauvstad til Tek.no.

Roar Lauvstad har stått i over ett år i kø for sin Audi e-tron. Foto: Privat

Han er en av over 7000 nordmenn som satte seg på reservasjonsliste for å kjøpe en Audi e-tron - selskapets første elbil. Med lang rekkevidde, stor lagringskapasitet og en rekke avanserte funksjoner har elbilen fått mye oppmerksomhet i elbillandet Norge, og høstet god kritikk fra biltestere tidligere i år.

Men da bilen endelig var klar for salg, var det likevel lang ventetid for de som hadde stått i kø. I begynnelsen er det bare en håndfull varianter, med forhåndsdefinerte tilleggspakker, som er tilgjengelig for salg. De som har stått i kø for å kjøpe en e-tron, men vil velge pakke selv, må fortsette å vente.

Slike lange ventelister har blitt stadig vanligere for elbiler i Norge, hvor elbiler tar større og større markedsandeler:

Thomas Iversen i Forbrukerrådet . Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

– For å sikre deg nyeste modell av elbiler er du som regel nødt til å forhåndsbestille i dag. Det skyldes primært at etterspørselen overstiger tilbudet. Forbrukere som velger å forhåndsbestille må være klar over at det av og til kan komme endringer i avtalen underveis som følge av endringer i avgifter, samt at det kan være kostbart hvis du ønsker å avbestille , sier jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

«Fast Track» hopper over køen

Det som irriterer Lauvstad mest er imidlertid Audis såkalte «Fast Track»-system, hvor de selger én spesifikk type av e-tron med kort leveringstid. Mens startprisen på en e-tron er rundt 650 000 kroner, selges «Fast Track»-varianten, i praksis en Audi e-tron 55 Advanced Plus med noen tilleggselementer, til rundt 840 000 kroner.

Den kan man kjøpe umiddelbart og få levert før sommeren – uansett om man sto i den opprinnelige reservasjonskøen eller ei.

Morten Moum, Kommunikasjonssjef for Audi i Møller. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Før fabrikken åpnet for kundebestillinger og skreddersøm, ble det igangsatt produksjon for et godt antall forhåndsdefinerte og ferdig utstyrte Audi e-tron. Disse er klokt utstyrt og tilgjengelig for rask levering. Kunder som ønsker skreddersydde varianter blir forberedt på at de må vente noe lenger når de bestiller sin bil, forklarer Morten Moum, Kommunikasjonssjef for Audi i Møller, til Tek.no.

Han påpeker at alle som står i kø har fått tilbudet om å kjøpe varianten som selges via «Fast Track»:

– Alle som sto på reservasjonslisten har fått tilbud om å velge en av de forhåndsproduserte og -definerte variantene, og kan selv velge om kort leveringstid eller ønsket om skreddersøm veier tyngst. Flere med tidlig kønummer har valgt forhåndsproduserte biler, og det er disse vi ser på veien i dag.

Slik ser Audi e-tron ut på innsiden. Foto: Hanne Hattrem, VG.no

Dette systemet faller altså ikke i god jord hos Lauvdal. Han fikk også tilbud av Audi om å kjøpe «Fast Track»-modellen, men den inkluderte flere dyre pakker som han ikke ville ha i sin bestilling:

– Det var en bil som kostet 100 000 kroner mer enn den jeg hadde bestilt, sier Lauvdal til Tek.no.

Da han forsøkte å kansellere kjøpet som følge av den lange ventetiden, og det han føler er nedprioritering av de som har stått i kø lengst, ble han møtt med en sur beskjed:

– Jeg kunne bryte kontrakten og kjøpe en fast track bil, men jeg kunne ikke bare bryte kontrakten. De ville da ha åtte prosent av kjøpesummen på rundt 750 000 kroner, for kontraktsbrudd. Så nå venter jeg fortsatt, sier Lauvstad.

– Ikke prioriter levering over behov

Forbrukerrådet i Norge sier elbilkjøpere bør være forsiktige når de bestiller, og prioritere riktig:

– Kundene må være bevisste på hva de betaler for, og ikke prioritere raskt levering over behov, sier Iversen.

Han fortsetter:

– De som velger «fast track» har valgt å prioritere rask levering over personlig tilpasning. Det er et valg hver kunde må ta selv. Ferdig pakker kan inneholde mer enn du trenger, og for mange kan det sannsynligvis koste mer enn det smaker. Hvis noen kunder har problemer med «fast track»-ordningen, så anbefaler vi at de tar det opp med Audi direkte, avslutter Iversen.