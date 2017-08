SteelSeries' nye spillmus skal gi deg full 1:1-sporing

Det jobbes hardt med å gjøre musteknologien bedre for å tilfredsstille stadig økende presisjonskrav blant de mest seriøse spillerne, og nå mener danske SteelSeries at de har kommet med et viktig bidrag i denne sammenheng med sine nye Rival- og Sensei-modeller.

De nye musmodellene Sensei 310 og Rival 310 byr på SteelSeries' nye TrueMove3-sensor, som selskapet bedyrer gir deg full 1:1-sporing. Dette er naturligvis ekstra kritisk for spilleproffer hvor hver eneste millimeter teller.

Gjør det enklere å utvikle «muskelminne»

SteelSeries Rival 310. Foto: SteelSeries

1:1-sporing innebærer i praksis at den avstanden man tilbakelegger med musen på musmatten gjenspeiles med nøyaktig den samme avstanden på skjermen, uansett DPI-innstilling. 1:1-sporingen, som omtales i et eget blogginnlegg, skal musene takle opp til en oppløsning på 3500 DPI, som ifølge SteelSeries er den høyeste oppløsningen man hittil har bragt denne egenskapen til.

SteelSeries sier 1:1-sporing er viktig å for å kunne utvikle «muskelminne» ved konkurransespilling. Utover dette har musene ganske «normale» egenskaper, med en maksimal oppløsning på 12 000 DPI i trinn på 100, 50 G akselerasjon, sporingshastighet på respektable 350 tommer per sekund og responstid på 1 millisekund.

Ellers har begge modellene ergonomisk sidegrep i silikon og mekaniske knapper som er godkjent for 50 millioner klikk. Forskjellen mellom de to modellene består hovedsakelig i at Sensei 310 kan brukes både av høyre- og venstrehendte, mens Rival 310 er designet for høyrehendte.

Begge modellene kan i skrivende stund kun kjøpes fra SteelSeries' egen hjemmeside, og begge har en pris på 60 dollar, cirka 470 kroner. Norsk pris og lansering er ikke kjent. Les mer på produktsiden.

Logitech har lansert en uvanlig musmatte: Den kan lade musen din trådløst »