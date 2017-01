Stadig flere velger mobilabonnement med fri EU-roaming

Den 15. juni i år vil alle mobiloperatører i Norge måtte tilby fri roaming og like priser i hele EU/EØS-området, men flere norske operatører har allerede inkludert det i abonnementene sine. Telenor var først ute i fjor, tett etterfulgt av Telia, og i dag er det flere av de mindre virtuelle mobiloperatørene som tilbyr fri EU-roaming til kundene sine.

Blant disse er Talkmore og Chili Mobil, som begge kan fortelle til Tek.no at de har sett en voksende interesse for sine EU-pakker.

Halvparten av Talkmores nye kunder velger nå et abonnement med EU-roaming inkludert, hvor de aller fleste går for varianten med 4 GB inkludert data i måneden. Det vil altså si at de fleste går for de mellomstore datapakkene når de først skal ha EU-roaming inkludert.

Lars Ryen Mill i Chili Mobil.

Omtrent det samme kjøpemønsteret ser Chili Mobil, som også tilbyr EU-roaming til en hyggelig pris:

– Vi ser det samme mønsteret som Talkmore rapporterer hos oss. Vi ser også at av våre EU-kunder så velger 7 av 10 de store datapakkene, og at de har et høyere forbruk sammenlignet med gjennomsnittet, forteller Chili Mobil-sjef Lars Ryen Mill til Tek.no.

Haakon Dyrnes er administrerende direktør i Komplett mobil. Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Komplett Mobil tilbyr også EU-pakker til sine mobilabonnement, men gjør det med en litt annen vri. Der fungerer EU-roamingen mer som en tilleggsbonus til alle abonnement, som du kan aktivere og deaktivere når du vil. Prisen er 8 kroner hver dag, men en makspris på 80 kroner i måneden. Dette er for øvrig en ny økning fra deres tidligere pris, som var 2,70 kroner per dag.

– De fleste benytter seg av dette tilbudet. Det er enkelte som også velger å ha dette slått på hele tiden, da til en pris på kr. 80,- ekstra per måned, men de aller fleste velger å slå på når de er ute og reiser, og så slår de av på flyet hjem, forteller Haakon Dyrnes Til Tek.no i en e-post.

Velg abonnement med omhu

Hvis du er mye ute og reiser er det naturligvis lurt å skaffe seg et abonnement med fri roaming. Telia og Telenor var som sagt først ute med tilbudet, men ifølge vår priskalkulator er de langt ifra billigst. De billigste alternativene kommer fra Talkmore, Komplett Mobil og Chili Mobil, men også mellom disse er det forskjeller i både pris og tjenester.

Her ser du prisene inkludert EU-pakker:

Talkmore Komplett Mobil Chili Mobil 1 GB 229,- 179,- - 2 GB 249,- - 239,- 3 GB - 279,- - 4 GB 299,- - - 5 GB - - 298,- 8 GB 399,- - - 10 GB - 379,- 359,- 12 GB 499,- - - 20 GB - 479,- - 25 GB - - 549,-

Men dette er ikke enden på visa. Det er flere ting å tenke på.

Hvor stor datapakke trenger du?

Først og fremst varierer det stort mellom størrelsen på datapakkene de tilbyr, og du bør naturligvis plukke noe som passer din bruk.

Reiser du hele tiden, bare i noen dager, eller bare i perioder?

Komplett lar deg skru av og på EU-pakkene på dagsbasis, noe som gjør at regningen kan bli opptil 80 kroner lavere i månedene du ikke reiser i utlandet og her deaktivert EU-pakken. Chili Mobil tilbyr det samme, men bare på månedsbasis, ikke per dag. Talkmore tilbyr ikke dette, og du er nødt til å skifte abonnement hvis du vil skru av EU-roamingen.

Andre fordeler?

Talkmore tilbyr familierabatt på 15 prosent dersom man samler to eller flere abonnement på samme faktura, og slenger i tillegg med et gratis data-SIM-kort hvis du skulle trenge det.

Forvirra? Du kan bruke vår mobilkalkulator for å finne det billigste abonnementet »