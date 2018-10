iPhone-kjøpere velger stadig større lagringskapasitet, og Apple gnir seg i hendene

Apples nye iPhone-modeller ble tilgjengelig for salg for bare et par uker siden, og her i Norge rives de vekk fra butikkhyllene. På Telias toppliste for september var seks av ti plasser tatt av Apple, med iPhone Xs Max på toppen, etterfulgt av iPhone Xs.

Ifølge analytikere fra Citi Research har Apples profitt per enhet bare vokst de siste årene, og spesielt på årets nye modeller.

Tilbyr mer lagringsplass enn noen gang

iPhone Xs kommer med tre forskjellige lagringskapasiteter: 64, 256 og 512 GB. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

IPhone Xs og iPhone Xs Max er nemlig de første iPhonene som tilbyr hele 512 GB lagringsplass, som forbrukere er nødt til å punge ut i dyre dommer for å oppgradere til fra den minste utgaven med 64 GB lagringsplass.

For iPhone Xs Max er det snakk om omtrent 4000 kroner i forskjell mellom den minste og største varianten, for å få 448 GB mer lagringsplass.

Apple betaler bare en brøkdel av dette, sier analyseselskapet.

Minneprisen synker, mobilprisene øker

Analytikere sier stadig flere velger å kjøpe iPhone med større lagringskapasitet, og det betyr økt profitt for Apple. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

- Forbrukerne ser ut til å foretrekke iPhone-modellene med større lagringsplass. Kombinerer vi dette med at vi vet prisen for minnebrikker har falt betydelig den siste tiden, er dette en god tid for å investere i Apple, skriver Citi Research-analytikeren Jim Suva i et brev til sine partnere.

Når et analyseselskap tipser investorer om å putte penger i et selskap fordi de forventer et betydelig økning i profitt, er det som oftest et dårlig tegn for forbrukerne.

Minneprisen Citi Research nevner er prisen Apple betaler fra sine underleverandører, som leverer komponenter til mobilene deres. Prisen for minnebrikker har ifølge analyseselskapet falt med 18 prosent. Så når vi er nødt til å betale mellom 2- og 4000 for økt lagringsplass på mobilen, betaler Apple henholdsvis bare 20 og 40 dollar (165 og 330 kroner) til sine underleverandører.

Som en følge av dette anbefaler Citi Research sine investorer å kjøpe Apple-aksjer, og skriver at de tror Apple-aksjen vil stige til 265 dollar snart, opp fra deres tidligere antagelser på 230 dollar.

Har du kjøpt en ny mobil i det siste? Hvor mye lagringsplass gikk du for? Hør gjerne fra deg i kommentarfeltet nedenfor!

Les testene våre: