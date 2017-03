Spotify soper inn nye abonnenter

Spotify har gjort det bra helt siden oppstarten, og selv om det finnes flere arge konkurrenter makter tjenesten å holde god avstand til rivalene. Det har vi nå fått enda et eksempel på. Spotify har nemlig kunngjort en ny, diger milepæl.

I en Twitter-melding som ble lagt ut den 2. mars opplyser strømmetjenesten at de nå har nådd 50 millioner betalende brukere.

Spotify nådde 30 millioner betalende brukere i mars i fjor, og seks måneder senere, i september, lå tallet på 40 millioner abonnenter. Den seneste milepælen indikerer at tjenesten har fått 10 millioner nye abonnenter på cirka fem måneder, og har dermed ennå en akselererende vekst.

Apple Music hadde 20 millioner betalende brukere i desember og ligger dermed temmelig langt bak Spotify. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apple Music langt bak

Med dette holder Spotify også fremdeles god avstand til hovedkonkurrenten Apple Music, som bekreftet at de hadde nådd 20 millioner abonnenter i desember i fjor.

Apples tjeneste har imidlertid også hatt sterk vekst og sanket inn 10 millioner brukere på syv måneder etter oppstarten, som på det tidspunktet var halvparten av Spotifys abonnenttall. Som vi meldte i desember synes Apple imidlertid at det går altfor tregt:

– Det er milliarder av mennesker som lytter til musikk, og vi har ikke engang oppnådd 100 millioner abonnenter. Det er et stort potensiale for vekst, sa visesjefen for Apples Internett-avdeling Eddie Cue i et intervju med Billboard i desember.

