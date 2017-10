Spotify har innført studentpriser også i Norge

Spotify har siden 2014 hatt et rabattprogram for studenter, men først bare i USA, Storbritannia og Tyskland.

Tidligere i år ble 33 nye land lagt til på lista, men ikke Norge. Før nå.

Halv pris i opptil fire år

Spotify har nemlig åpnet for studentrabatt også i Norge, og om du er student og har et Premium-abonnement, kan du nå få halv pris i opptil fire år.

Spotify har lansert studentabonnementet sitt også i Norge. Foto: Skjermdump

Du kan bare søke for 12 måneder av gangen, men du kan totalt søke fire ganger.

Studentprisen er altså 49 kroner i måneden, og du kan ikke betale med gavekort eller liknende.

Spotify bruker en del steder tjenesten SheerID til å bekrefte at du kvalifiserer til rabatten, men ifølge en Tek-leser holdt det for ham å laste opp et bilde av studentbeviset sitt i Spotify-appen for å få godkjent studentabonnementet.

Samme pris som Apple

Spotify presiserer også i reglene at antallet studentrabatter er begrenset.

Prisingen er for øvrig den samme som Apple Music har for sitt studentabonnement, og også det er begrenset til fire år. Apple Music tilbyr imidlertid også tre måneder gratis.

Begge har også mulighet for familieabonnement til 149 kroner i måneden for opptil seks medlemmer. Det siste gjør nå også Google Play Music.