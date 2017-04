Spotify gir deg nå mer informasjon om musikken som spilles på Android

Den populære musikktjenesten Spotify utvides stadig med nye godbiter for å holde på brukere, et arbeid som har blitt intensivert etter lanseringen av Apple Music. I fjor kunne vi melde om en ny Spotify-funksjon for de musikkinteresserte kalt Behind the Lyrics, og nå er denne omsider tilgjengelig for langt flere Spotify-brukere.

I en pressemelding kunngjør Spotify nemlig at Behind the Lyrics er tilgjengelig på Android-plattformen, etter å kun ha vært tilgjengelig for iOS-folket i over et år.

Behind the Lyrics er en ny type spilleliste, som i tillegg til låter også byr på et lass bakgrunnsinformasjon om musikken.

Foto: Spotify

Kommentarer fra artistene

Spillelistene blant annet tilgang til informasjon om hvordan tekstene ble til, interessante fakta og kommentarer og historier fra artistene selv. Det vil komme ulike utgaver av spillelistene, hvorav den første har et fokus på hiphop-sjangeren.

Den nye funksjonen er utviklet i samarbeid med Genius, et nettsted som inneholder et stort antall låttekster og musikkinformasjon som kommer fra brukerne av nettstedet.

Genius beskriver selv den nye funksjonen på sin egen hjemmeside, og kan fortelle at det hele fungerer ved at tilleggsinformasjonen vises automatisk sammen med musikken, og brukeren trenger ikke å gjøre noe annet enn å spille musikken.

De to første Behind the Lyrics-spillelistene som blir tilgjengelig på Android-plattformen er Hip Hop og Today's Top Hits. Funksjonen skal stadig oppdateres med nye spillelister som vil rulles ut etter hvert. Mer informasjon kan du finne hos Spotify, og se også video under for et innblikk i hvordan det fungerer.

Spotify er i ferd med å begrense gratistilbudet »