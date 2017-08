Spotify-brukerne strømmer inn

Den markedsdominerende musikkstrømmetjenesten Spotify har etter hvert fått en del konkurrenter, men har fremdeles et godt forsprang. Nå ser det ut til at tjenesten har økt avstanden til de andre enda mer, med en ny, diger milepæl. Det melder blant andre Variety.

På faktasiden sin opplyser Spotify nemlig nå at de har nådd 60 millioner betalende brukere per juli måned.

Spotify meldte om 50 millioner abonnenter i begynnelsen av mars i år, som betyr at tjenesten har fått 10 millioner nye abonnenter på cirka fem måneder. Begge de to forrige milepælene på 40 og 50 millioner tok det også rundt fem-seks måneder å oppnå, så den sterke veksten i betalende brukere fortsetter altså i samme tempo.

Langt foran Apple Music

Det totale antallet brukere har ikke blitt oppdatert for juli måned, men tallet for juni måned lå på respektable 140 millioner brukere.

Akkurat hvordan hovedkonkurrenten Apple Music ligger an i løypen når det gjelder totalt antall brukere for øyeblikket er uvisst, men Spotify har uansett et solid forsprang når det gjelder betalende brukere.

Som blant andre Cnet meldte tidligere kunngjorde Apple under sitt WWDC-arrangement at Apple Music hadde nådd 27 millioner abonnenter i begynnelsen av juni. Apple meldte om 20 millioner i desember, så det kan altså se ut til at Apples tjeneste har noe tregere vekst i antall betalende brukere enn Spotify.

Google, som har strømmetjenesten Google Play Music, vil ikke oppgi hvor mange brukere de har, verken gratis eller betalende. De siste tallene vi hørte fra Tidal var omtrent én million betalende brukere.

Snart kan Spotify begynne å reklamere for enkeltlåter »