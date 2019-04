Spår en startpris for Volkswagens nye elbil på godt under 300 000 kroner

Volkswagen åpner for forhåndsbestilling av sin nye elbil, foreløpig kalt ID, 8. mai. Samme dag holder de et arrangement i Berlin hvor det forhåpentligvis vil komme ny informasjon om bilen.

VW-sjef Harald Edvardsen-Eibak åpner forhåndsbestillingen 8. mai. Foto: Hanne Hattrem, VG

Samtidig fortalte Volkswagen-sjef Harald Edvardsen-Eibak på et arrangement i går at forhåndsbestillingen av bilen i starten kun vil gjøres på bakgrunn av ett bilde av en kamuflert prototype, uten endelig pris eller spesifikasjoner.

– Priser og spesifikasjoner vil komme nærmere endelig lansering på bilmessen i Frankfurt i september, sa Edvardsen-Eibak.

30 000 euro = 250 000 kroner?

Nå hevder tyske Auto Motor & Sport, gjengitt av Automobile Propre, å vite at ID vil komme med en startpris på 30 000 euro. Innstegsmodellen vil ha et batteri på 48 kWh og en rekkevidde på rundt 330 kilometer etter den europeiske WLTP-standarden, hevder bladet å vite.

Tyskland har imidlertid 19 prosent moms på biler, noe vi ikke har i Norge, så om vi trekker fra det, havner vi like over 240 000 kroner med dagens kurs. Legger vi til litt for at vi er...vel, Norge, kan vi kanskje tenke oss en pris på noe over 250 000 kroner.

Til sammenlikning starter dagens e-Golf på 35 900 euro i Tyskland, og 335 900 kroner i Norge. Den er imidlertid å få på kampanje til rundt 300 000 kroner i disse dager.

Tyske Bild trykket i fjor dette bildet av bilen, som skulle vise den endelige produksjonsmodellen. Foto: VW/Bild

Kun 62 kWh i starten

Ved lansering vil det ifølge Auto Motor & Sport kun være mellommodellen i utvalget som er tilgjengelig. Denne vil ha et batteri på 62 kWh, en rekkevidde på rundt 450 kilometer.

Det vil i tilfelle være midt i landskapet til andre nymotens kompakt-elbiler, som Nissan Leaf (62 kWh, 385 km), Kia e-Niro (64 kWh, 455 km), Hyundai Kona (64 kWh, 449 km) og ikke minst Tesla Model 3 Standard Range Plus (ukjent batteristørrelse, sannsynligvis rundt 55 kWh, 415 km).

Prisen vil sannsynligvis bli på over 35 000 euro – altså omtrent som dagens e-Golf, som altså koster 335 900 kroner i Norge.

På egne (franske) nettsider snakker Volkswagen selv dessuten om en premiummodell med opp mot 80 kWh batteri og 600 kilometer rekkevidde. Denne vil imidlertid også komme senere.

Det tyske magasinet skriver også at Volkswagen ikke forventer å tjene penger på ID-serien i starten, men heller tape rundt 3000 euro (snaue 30000 kroner) per bil.

ID i kamuflasje på testkjøring i Sør-Afrika. Foto: Volkswagen

Som en Passat

Fra tidligere vet vi at den første bilen i ID-serien skal være omtrent lik en Golf i utvendige dimensjoner, men MEB-plattformen bilen bygges på har større hjulbase, og innvendig plass skal derfor være mer på størrelse med en Passat.

Bilen vil også være konstant tilkoblet nettskyen, på samme måte som for eksempel en Tesla, og det vil åpne for at oppdateringer kan lastes ned direkte til bilen. Den vil også støtte opptil 125 kW hurtiglading.